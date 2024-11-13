13 ноября 2024

Фильм «Веном 3», который снимали с проката, вернули в курганские кинотеатры

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В кинотеатры Кургана вернули фильм «Веном 3»
В кинотеатры Кургана вернули фильм «Веном 3» Фото:

В кинотеатрах Кургана вернули к показу фильм «Веном 3». Информация о сеансах размещена в расписании, передает корреспондент URA.RU. Ранее горожане не могли купить билеты на фильм из-за того, что его убирали из проката. 

«Фильм „Веном 3: Последний танец“ вернули в прокат. Сеансы 2D и 3D есть на 14 и 15 ноября в кинотеатрах  Ultra Cinema и „Пушка“», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что в одном из кинотеатров Кургана покажут фильм про Гарри Поттера. 16 ноября запланирован сеанс, на котором фанаты смогут увидеть первую часть легендарной франшизы. 

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В кинотеатрах Кургана вернули к показу фильм «Веном 3». Информация о сеансах размещена в расписании, передает корреспондент URA.RU. Ранее горожане не могли купить билеты на фильм из-за того, что его убирали из проката.  «Фильм „Веном 3: Последний танец“ вернули в прокат. Сеансы 2D и 3D есть на 14 и 15 ноября в кинотеатрах  Ultra Cinema и „Пушка“», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в одном из кинотеатров Кургана покажут фильм про Гарри Поттера. 16 ноября запланирован сеанс, на котором фанаты смогут увидеть первую часть легендарной франшизы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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