Фильм «Веном 3», который снимали с проката, вернули в курганские кинотеатры

В кинотеатры Кургана вернули фильм «Веном 3»
В кинотеатрах Кургана вернули к показу фильм «Веном 3». Информация о сеансах размещена в расписании, передает корреспондент URA.RU. Ранее горожане не могли купить билеты на фильм из-за того, что его убирали из проката.
«Фильм „Веном 3: Последний танец“ вернули в прокат. Сеансы 2D и 3D есть на 14 и 15 ноября в кинотеатрах Ultra Cinema и „Пушка“», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что в одном из кинотеатров Кургана покажут фильм про Гарри Поттера. 16 ноября запланирован сеанс, на котором фанаты смогут увидеть первую часть легендарной франшизы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!