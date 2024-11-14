Где в Кургане выгоднее всего получить профессию мастера маникюра

В Кургане стали популярны курсы по маникюру
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане с нуля обучат профессии мастера маникюра
В Кургане с нуля обучат профессии мастера маникюра Фото:

Вопрос выбора курсов маникюра становится актуальным для многих жителей Кургана, стремящихся освоить эту востребованную профессию. URA.RU проанализировало стоимость и сроки обучения в нескольких заведениях Кургана.

Образовательный центр «Премьер»» предлагает дистанционный курс «Мастер маникюра» за 9 000 рублей, продолжительность которого составляет 210 часов (1,5 месяца). Школа STAR BEAUTY предлагает более узкие курсы: «Френч» — за 5 500 рублей, повышение квалификации — за 17 500 рублей и «Пилочный маникюр» — за 14 900 рублей.

Учебный центр «АПОК»» предлагает дистанционные курсы длительностью от 1,5 месяца по цене от 16 490 рублей. Учебный центр «Мастер-Профи»» имеет несколько программ: «Уровень мастер» — от 12 000 рублей (260 академических часов), «Лидер. Уровень профи» — от 19 000 рублей (290 часов), и «Уровень универсал» — от 29 500 рублей (560 часов).

Важно отметить, что центры гарантируют трудоустройство в салоны красоты при успешной сдаче выпускных работ. Школа также предоставляет возможность работать на себя или устроиться в салон. Выбор курса зависит от личных предпочтений и потребностей, а процесс обучения включает теоретические и практические занятия. Будущие мастера изучают основы работы с инструментами, уход за ногтями и общение с клиентами.

В Кургане растет популярность курсов для мастеров маникюра
В Кургане растет популярность курсов для мастеров маникюра
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Вопрос выбора курсов маникюра становится актуальным для многих жителей Кургана, стремящихся освоить эту востребованную профессию. URA.RU проанализировало стоимость и сроки обучения в нескольких заведениях Кургана. Образовательный центр «Премьер»» предлагает дистанционный курс «Мастер маникюра» за 9 000 рублей, продолжительность которого составляет 210 часов (1,5 месяца). Школа STAR BEAUTY предлагает более узкие курсы: «Френч» — за 5 500 рублей, повышение квалификации — за 17 500 рублей и «Пилочный маникюр» — за 14 900 рублей. Учебный центр «АПОК»» предлагает дистанционные курсы длительностью от 1,5 месяца по цене от 16 490 рублей. Учебный центр «Мастер-Профи»» имеет несколько программ: «Уровень мастер» — от 12 000 рублей (260 академических часов), «Лидер. Уровень профи» — от 19 000 рублей (290 часов), и «Уровень универсал» — от 29 500 рублей (560 часов). Важно отметить, что центры гарантируют трудоустройство в салоны красоты при успешной сдаче выпускных работ. Школа также предоставляет возможность работать на себя или устроиться в салон. Выбор курса зависит от личных предпочтений и потребностей, а процесс обучения включает теоретические и практические занятия. Будущие мастера изучают основы работы с инструментами, уход за ногтями и общение с клиентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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