Где в Кургане выгоднее всего получить профессию мастера маникюра

Вопрос выбора курсов маникюра становится актуальным для многих жителей Кургана, стремящихся освоить эту востребованную профессию. URA.RU проанализировало стоимость и сроки обучения в нескольких заведениях Кургана.
Образовательный центр «Премьер»» предлагает дистанционный курс «Мастер маникюра» за 9 000 рублей, продолжительность которого составляет 210 часов (1,5 месяца). Школа STAR BEAUTY предлагает более узкие курсы: «Френч» — за 5 500 рублей, повышение квалификации — за 17 500 рублей и «Пилочный маникюр» — за 14 900 рублей.
Учебный центр «АПОК»» предлагает дистанционные курсы длительностью от 1,5 месяца по цене от 16 490 рублей. Учебный центр «Мастер-Профи»» имеет несколько программ: «Уровень мастер» — от 12 000 рублей (260 академических часов), «Лидер. Уровень профи» — от 19 000 рублей (290 часов), и «Уровень универсал» — от 29 500 рублей (560 часов).
Важно отметить, что центры гарантируют трудоустройство в салоны красоты при успешной сдаче выпускных работ. Школа также предоставляет возможность работать на себя или устроиться в салон. Выбор курса зависит от личных предпочтений и потребностей, а процесс обучения включает теоретические и практические занятия. Будущие мастера изучают основы работы с инструментами, уход за ногтями и общение с клиентами.
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