У новой высотки на северо-западе Челябинска отняли парковку ради дороги

14 ноября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Парковка изначально располагалась на земле, которая ЖК не принадлежит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцы квартир дома в жилом комплексе «Никс Сити» на Университетской Набережной, 113а остались без парковки спустя всего пару месяцев после новоселья. Выяснилось, что застройщик по ошибке поставил забор на этом месте, рассказали жители дома. «Выяснилось, что изначально застройщик разместил парковку и возвел ограждение на земле, которая ему не принадлежит. И это единственная автомобильная парковка на 50 мест, при том, что в доме 240 квартир!» — рассказал хозяин одной из квартир Евгений, пишет сайт «74.ру». На днях рабочие уже демонтировали забор. Собственником участка, где раньше была парковка, является городская мэрия. План развития этой территории утвержден еще в 2021 году. В строительной компании «Никс» не отрицают, что парковка находилась на участке, который им не принадлежит. «Данный земельный участок принадлежит муниципалитету. <…> Правительством планируется развитие уличной дорожной сети с Чичерина, переходящей в квартальный проезд, что в дальнейшем позволит жителям „Никс Сити“ заезжать не только с Университетской Набережной, но и с улицы Чичерина», — пояснили там. Паковка для жителей ЖК изначально планировалась за его пределами. Теперь жильцы переживают, что сдан только один из трех планируемых домов нового ЖК. И куда в будущем они все будут ставить свои машины — не известно. Земельный участок в районе улиц Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева и Патоличева выкупило ООО «Заповедник», директором которой является Иван Окольников, а совладельцем — депутат городской думы Виталий Рыльских. В 2012 году Окольникова обвинили в мошенничестве — указанный участок площадью 36 тысяч квадратных метров, куда вошла земля и под ЖК «Никс Сити», он купил по поддельным документам. Ущерб городу был оценен в 115 миллионов рублей. В январе Окольников получил условный срок. Пока шли суды, решался вопрос развития указанной территории. Еще в 2021 году дорога вдоль ЖК «Никс Сити» была запланирована как проезд в Спортивный город, РМК-Арене и вантовому мосту от улицы Чичерина. Но по плану дорога идет не по парковке, а за ней. Сейчас мэрия должна принять решение — оставить жильцам парковку или снести. Сложившаяся ситуация больше напоминает авантюру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы квартир дома в жилом комплексе «Никс Сити» на Университетской Набережной, 113а остались без парковки спустя всего пару месяцев после новоселья. Выяснилось, что застройщик по ошибке поставил забор на этом месте, рассказали жители дома. «Выяснилось, что изначально застройщик разместил парковку и возвел ограждение на земле, которая ему не принадлежит. И это единственная автомобильная парковка на 50 мест, при том, что в доме 240 квартир!» — рассказал хозяин одной из квартир Евгений, пишет сайт «74.ру». На днях рабочие уже демонтировали забор. Собственником участка, где раньше была парковка, является городская мэрия. План развития этой территории утвержден еще в 2021 году. В строительной компании «Никс» не отрицают, что парковка находилась на участке, который им не принадлежит. «Данный земельный участок принадлежит муниципалитету. <…> Правительством планируется развитие уличной дорожной сети с Чичерина, переходящей в квартальный проезд, что в дальнейшем позволит жителям „Никс Сити“ заезжать не только с Университетской Набережной, но и с улицы Чичерина», — пояснили там. Паковка для жителей ЖК изначально планировалась за его пределами. Теперь жильцы переживают, что сдан только один из трех планируемых домов нового ЖК. И куда в будущем они все будут ставить свои машины — не известно. Земельный участок в районе улиц Чичерина, Университетской Набережной, Академика Макеева и Патоличева выкупило ООО «Заповедник», директором которой является Иван Окольников, а совладельцем — депутат городской думы Виталий Рыльских. В 2012 году Окольникова обвинили в мошенничестве — указанный участок площадью 36 тысяч квадратных метров, куда вошла земля и под ЖК «Никс Сити», он купил по поддельным документам. Ущерб городу был оценен в 115 миллионов рублей. В январе Окольников получил условный срок. Пока шли суды, решался вопрос развития указанной территории. Еще в 2021 году дорога вдоль ЖК «Никс Сити» была запланирована как проезд в Спортивный город, РМК-Арене и вантовому мосту от улицы Чичерина. Но по плану дорога идет не по парковке, а за ней. Сейчас мэрия должна принять решение — оставить жильцам парковку или снести. Сложившаяся ситуация больше напоминает авантюру.