Челябинского бизнесмена Окольникова приговорили к условному сроку

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Избрание меры пресечения Ивану Окольникову в суде Центрального района. Челябинск, решетка, окольников иван
Ивана Окольникова признали виновным, но назначили условный срок Фото:

Советский районный суд Челябинска 29 января приговорил бизнесмена Ивана Окольникова, обвиняемого в мошенничестве, к четырем годам условного срока и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба суда.

«Суд признал Окольникова виновным. Он приговорен к четырем годам заключения условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему назначен штраф в сумме 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Директор фирмы «Заповедник» Иван Окольников был задержан в марте 2021 года. Бизнесмена обвинили в крупном мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ). Сначала Окольников содержался под стражей, затем был выпущен под домашний арест, а после — под подписку о невыезде.

Окольников обвинялся в том, что он взял в аренду у мэрии Челябинска земельный участок для строительства административно-торгового центра. Подделав документы о завершении строительства, он представил их в мэрию, после чего за 20% от кадастровой стоимости выкупил землю якобы для обеспечения деятельности объекта.

Ущерб, нанесенный городу, оценивался в 115 миллионов рублей. Иск о возмещении ущерба суд рассматривать не стал.

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Советский районный суд Челябинска 29 января приговорил бизнесмена Ивана Окольникова, обвиняемого в мошенничестве, к четырем годам условного срока и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба суда. «Суд признал Окольникова виновным. Он приговорен к четырем годам заключения условно с испытательным сроком в четыре года. Также ему назначен штраф в сумме 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Директор фирмы «Заповедник» Иван Окольников был задержан в марте 2021 года. Бизнесмена обвинили в крупном мошенничестве (ч.4, ст. 159 УК РФ). Сначала Окольников содержался под стражей, затем был выпущен под домашний арест, а после — под подписку о невыезде. Окольников обвинялся в том, что он взял в аренду у мэрии Челябинска земельный участок для строительства административно-торгового центра. Подделав документы о завершении строительства, он представил их в мэрию, после чего за 20% от кадастровой стоимости выкупил землю якобы для обеспечения деятельности объекта. Ущерб, нанесенный городу, оценивался в 115 миллионов рублей. Иск о возмещении ущерба суд рассматривать не стал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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