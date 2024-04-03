Мэрия Челябинска требует 145 млн рублей с директора фирмы депутата Рыльских

Проблемы Ивана Окольникова не ограничились условным приговором и штрафом в полмиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска намерена взыскать в бюджет города ущерб в размере 145 млн рублей, нанесенный деятельностью директора фирмы «Заповедник» Иваном Окольниковым. Информация об иске появилась в картотеке судебных дел. Основным владельцем компании является депутат городской думы Виталий Рыльских.

«Иск был подан в начале марта, судебное разбирательство начнется 8 апреля. Истцом выступает Комитет по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска при поддержке прокуратуры области. Ответчиком — Иван Окольников», — пояснили URA.RU в Центральном районном суде Челябинска.

По информации URA.RU, заявление подано в рамках «взыскания ущерба, причиненного преступлением». У ответчика требуют погасить нанесенный городской казне ущерб (пока он оценен в 145 млн рублей) и вернуть муниципалитету незаконно занимаемый земельный участок.

Бизнесмена задержали 22 марта сотрудники УФСБ по региону. По версии следствия, глава фирмы «Заповедник» Окольников арендовал у города участок для строительства административно-торгового центра. Подделав документы о завершении строительства, он представил их в мэрию, после чего за 20% от кадастровой стоимости выкупил землю якобы для обеспечения деятельности объекта. При этом чиновники каким-то образом «зачли» несколько фундаментов за действующий ТРК.

Все вскрылось после проведенной Контрольно-счетной палатой (КСП) региона проверки. В отношении Окольникова возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В 2024 году Советский райсуд признал предпринимателя виновным, но ограничился условным приговором к 4 годам лишения свободы и штрафом в полмиллиона рублей.

Согласно СБИС, основным владельцем (67% долей) фирмы «Заповедник» является влиятельный депутат городской думы Виталий Рыльских. В пресс-службу мэрии отправлен соответствующий запрос, комментарий будет опубликован по получении.

После скандала фирма «Заповедник» фактически прекратила деятельность Скрин: сайт сервиса СБИС