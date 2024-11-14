Бывшая жена свердловчанина требует отменить развод после его гибели на СВО

14 ноября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Их брак продлился 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) женщина требует восстановить брак с бывшим мужем, который погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Экс-супруга уверяет, что узнала о разводе в военкомате, когда пришла за документами после смерти солдата. Однако родные бойца рассказали о ее намерениях вернуть брак ради выплат, положенных вдове погибшего участника СВО. «В своих требованиях она заявляет, что не знала о разводе, так как свидетельство о расторжении брака они не получали. И просит суд восстановить срок для обжалования и отменить решение, — рассказала родственница погибшего военного. Это все делается только из-за денег», — передает E1.ru слова родственника. Игорь и Ирина поженились в 1999 году, а расстались в 2015 году. За годы их совместной жизни они стали родителями двух сыновей. По словам родственников бойца, инициатором развода стала женщина. При этом сейчас она утверждает, что развод был формальностью, так как все время они жили вместе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камышлове (Свердловская область) женщина требует восстановить брак с бывшим мужем, который погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Экс-супруга уверяет, что узнала о разводе в военкомате, когда пришла за документами после смерти солдата. Однако родные бойца рассказали о ее намерениях вернуть брак ради выплат, положенных вдове погибшего участника СВО. «В своих требованиях она заявляет, что не знала о разводе, так как свидетельство о расторжении брака они не получали. И просит суд восстановить срок для обжалования и отменить решение, — рассказала родственница погибшего военного. Это все делается только из-за денег», — передает E1.ru слова родственника. Игорь и Ирина поженились в 1999 году, а расстались в 2015 году. За годы их совместной жизни они стали родителями двух сыновей. По словам родственников бойца, инициатором развода стала женщина. При этом сейчас она утверждает, что развод был формальностью, так как все время они жили вместе.