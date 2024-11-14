Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, отказали в УДО

Сыну екатеринбургского полковника Росгвардии Владимиру Васильеву отказали в УДО

14 ноября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Владимир Васильев снова попросился на свободу Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказался удовлетворить просьбу виновника смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге — сына полковника Росгвардии Владимира Васильева — об условно-досрочном освобождении (УДО). Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. ДТП произошло 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. Очевидцы уверяли, что Владимир был пьян. Освидетельствование этого не показало. Гособвинение считало, что анализы за него сдал отец. В 2021-м Васильева отправили в колонию на девять лет. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. В марте этого года стало известно, что Алатырский райсуд отпустил Васильева на свободу. Однако это решение было отменено Верховным судом Чувашии. Летом его перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказался удовлетворить просьбу виновника смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге — сына полковника Росгвардии Владимира Васильева — об условно-досрочном освобождении (УДО). Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. ДТП произошло 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. Очевидцы уверяли, что Владимир был пьян. Освидетельствование этого не показало. Гособвинение считало, что анализы за него сдал отец. В 2021-м Васильева отправили в колонию на девять лет. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. В марте этого года стало известно, что Алатырский райсуд отпустил Васильева на свободу. Однако это решение было отменено Верховным судом Чувашии. Летом его перевели в исправительный центр Нижнего Тагила.