Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, отказали в УДО

Сыну екатеринбургского полковника Росгвардии Владимиру Васильеву отказали в УДО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по Васильеву. Екатеринбург, васильев владимир
Владимир Васильев снова попросился на свободу Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказался удовлетворить просьбу виновника смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге — сына полковника Росгвардии Владимира Васильева — об условно-досрочном освобождении (УДО). Информацию URA.RU подтвердили в инстанции.

ДТП произошло 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. Очевидцы уверяли, что Владимир был пьян. Освидетельствование этого не показало. Гособвинение считало, что анализы за него сдал отец.

В 2021-м Васильева отправили в колонию на девять лет. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. В марте этого года стало известно, что Алатырский райсуд отпустил Васильева на свободу. Однако это решение было отменено Верховным судом Чувашии. Летом его перевели в исправительный центр Нижнего Тагила.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказался удовлетворить просьбу виновника смертельной аварии на улице Малышева в Екатеринбурге — сына полковника Росгвардии Владимира Васильева — об условно-досрочном освобождении (УДО). Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. ДТП произошло 4 августа 2019 года возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio влетел в стоявшие на перекрестке авто. Погибли два человека. Очевидцы уверяли, что Владимир был пьян. Освидетельствование этого не показало. Гособвинение считало, что анализы за него сдал отец. В 2021-м Васильева отправили в колонию на девять лет. Через два года суд сократил наказание на четыре месяца. В марте этого года стало известно, что Алатырский райсуд отпустил Васильева на свободу. Однако это решение было отменено Верховным судом Чувашии. Летом его перевели в исправительный центр Нижнего Тагила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...