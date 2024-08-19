Сына полковника, устроившего смертельную аварию, вернули в Свердловскую область

19 августа 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Владимир Васильев отбывал наказание в Чувашии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. Ранее он отбывал наказание в Чувашии. Информацию URA.RU подтвердил его адвокат Владимир Кривоногов. «В Чувашию Васильева, скорее всего, отправляли из-за отсутствия мест в исправцентрах Свердловской области. Теперь, когда место появилось, его перевезли обратно на Урал», — сказал защитник. По его словам, режим содержания у Васильева никак не изменится. Кроме того, в Нижнем Тагиле вновь рассмотрят просьбу Васильева об условно-досрочном освобождении. Первое прошение было отклонено. Алатырский районный суд Чувашии сначала отпустил Владимира на свободу, но затем решение отменил Верховный суд Чувашии. Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio врезался в стоявшие на перекрестке авто. Два человека погибли на месте ЧП. Очевидцы уверяли, что Васильев был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Анализы за него сдал его отец, считала сторона обвинения. В 2021 году Васильева отправили в колонию на девять лет и три месяца. Через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, перевели в исправительный центр Нижнего Тагила. Ранее он отбывал наказание в Чувашии. Информацию URA.RU подтвердил его адвокат Владимир Кривоногов. «В Чувашию Васильева, скорее всего, отправляли из-за отсутствия мест в исправцентрах Свердловской области. Теперь, когда место появилось, его перевезли обратно на Урал», — сказал защитник. По его словам, режим содержания у Васильева никак не изменится. Кроме того, в Нижнем Тагиле вновь рассмотрят просьбу Васильева об условно-досрочном освобождении. Первое прошение было отклонено. Алатырский районный суд Чувашии сначала отпустил Владимира на свободу, но затем решение отменил Верховный суд Чувашии. Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 году возле торгового центра «Алатырь». По версии следствия, Васильев на Kia Rio врезался в стоявшие на перекрестке авто. Два человека погибли на месте ЧП. Очевидцы уверяли, что Васильев был пьян. Однако медицинское освидетельствование этого не показало. Анализы за него сдал его отец, считала сторона обвинения. В 2021 году Васильева отправили в колонию на девять лет и три месяца. Через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.