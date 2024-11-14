Оправданных по делу о пытках свердловских сыщиков судят заново

14 ноября 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых были пять сотрудников полиции (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отменен оправдательный приговор оперуполномоченным из Ревды Свердловской области, которых судили по обвинению в жестоком избиении задержанного, чтобы тот признался в краже. Дело направлено на повторное рассмотрение, сообщил URA.RU один из защитников подсудимых Лев Чукреев. По его словам, теперь судить будут только четверых фигурантов. В отношении пятого оправдательный приговор остался в силе. По версии следствия, осенью 2019-го полицейские, расследуя дело о краже на предприятии, заподозрили слесаря Владимира Верещака. После этого он заявил, что над ним якобы несколько часов издевались в служебном кабинете ОВД: держали в наручниках, избивали, требуя подписать явку с повинной. Сам он утверждал, что не причастен к преступлению. Верещак снял побои, следователи возбудили дело. Пока шло разбирательство фигуранты продолжали работать. Оправдательный приговор опера получили в июне этого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отменен оправдательный приговор оперуполномоченным из Ревды Свердловской области, которых судили по обвинению в жестоком избиении задержанного, чтобы тот признался в краже. Дело направлено на повторное рассмотрение, сообщил URA.RU один из защитников подсудимых Лев Чукреев. По его словам, теперь судить будут только четверых фигурантов. В отношении пятого оправдательный приговор остался в силе. По версии следствия, осенью 2019-го полицейские, расследуя дело о краже на предприятии, заподозрили слесаря Владимира Верещака. После этого он заявил, что над ним якобы несколько часов издевались в служебном кабинете ОВД: держали в наручниках, избивали, требуя подписать явку с повинной. Сам он утверждал, что не причастен к преступлению. Верещак снял побои, следователи возбудили дело. Пока шло разбирательство фигуранты продолжали работать. Оправдательный приговор опера получили в июне этого года.