Оправданных по делу о пытках свердловских сыщиков судят заново

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, полиция, конвой, мвд россии
На скамье подсудимых были пять сотрудников полиции (архивное фото) Фото:

Отменен оправдательный приговор оперуполномоченным из Ревды Свердловской области, которых судили по обвинению в жестоком избиении задержанного, чтобы тот признался в краже. Дело направлено на повторное рассмотрение, сообщил URA.RU один из защитников подсудимых Лев Чукреев.

По его словам, теперь судить будут только четверых фигурантов. В отношении пятого оправдательный приговор остался в силе.

По версии следствия, осенью 2019-го полицейские, расследуя дело о краже на предприятии, заподозрили слесаря Владимира Верещака. После этого он заявил, что над ним якобы несколько часов издевались в служебном кабинете ОВД: держали в наручниках, избивали, требуя подписать явку с повинной. Сам он утверждал, что не причастен к преступлению.

Верещак снял побои, следователи возбудили дело. Пока шло разбирательство фигуранты продолжали работать. Оправдательный приговор опера получили в июне этого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отменен оправдательный приговор оперуполномоченным из Ревды Свердловской области, которых судили по обвинению в жестоком избиении задержанного, чтобы тот признался в краже. Дело направлено на повторное рассмотрение, сообщил URA.RU один из защитников подсудимых Лев Чукреев. По его словам, теперь судить будут только четверых фигурантов. В отношении пятого оправдательный приговор остался в силе. По версии следствия, осенью 2019-го полицейские, расследуя дело о краже на предприятии, заподозрили слесаря Владимира Верещака. После этого он заявил, что над ним якобы несколько часов издевались в служебном кабинете ОВД: держали в наручниках, избивали, требуя подписать явку с повинной. Сам он утверждал, что не причастен к преступлению. Верещак снял побои, следователи возбудили дело. Пока шло разбирательство фигуранты продолжали работать. Оправдательный приговор опера получили в июне этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...