Оправданных по делу о пытках свердловских сыщиков судят заново

Отменен оправдательный приговор оперуполномоченным из Ревды Свердловской области, которых судили по обвинению в жестоком избиении задержанного, чтобы тот признался в краже. Дело направлено на повторное рассмотрение, сообщил URA.RU один из защитников подсудимых Лев Чукреев.
По его словам, теперь судить будут только четверых фигурантов. В отношении пятого оправдательный приговор остался в силе.
По версии следствия, осенью 2019-го полицейские, расследуя дело о краже на предприятии, заподозрили слесаря Владимира Верещака. После этого он заявил, что над ним якобы несколько часов издевались в служебном кабинете ОВД: держали в наручниках, избивали, требуя подписать явку с повинной. Сам он утверждал, что не причастен к преступлению.
Верещак снял побои, следователи возбудили дело. Пока шло разбирательство фигуранты продолжали работать. Оправдательный приговор опера получили в июне этого года.
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