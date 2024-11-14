Сроки работы электросамокатов в Екатеринбурге сократят

Мэрия Екатеринбурга обяжет кикшеринги убирать самокаты до первых снегопадов
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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, самокаты в снегу
Самокаты планируют убирать в определенную дату Фото:

Мэрия Екатеринбурга намерена договориться с кикшеринговыми сервисами убирать самокаты с улиц до первых снегопадов. Об этом рассказал глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Ощепков в ходе форума «Города России», передает корреспондент URA.RU.

«В этом году многие самокаты лежали под снегом. Одно из предложений будет — к такому-то числу самокаты должны исчезнуть», — сказал он. По его словам, также запланировано решить, в каких зонах Екатеринбурга будет еще ограничена скорость СИМ.

Запрет на использование самокатов в этом году в Екатеринбурге объявили 12 октября. О прекращении работы рассказали в сервисах «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

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Мэрия Екатеринбурга намерена договориться с кикшеринговыми сервисами убирать самокаты с улиц до первых снегопадов. Об этом рассказал глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Ощепков в ходе форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. «В этом году многие самокаты лежали под снегом. Одно из предложений будет — к такому-то числу самокаты должны исчезнуть», — сказал он. По его словам, также запланировано решить, в каких зонах Екатеринбурга будет еще ограничена скорость СИМ. Запрет на использование самокатов в этом году в Екатеринбурге объявили 12 октября. О прекращении работы рассказали в сервисах «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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