Сроки работы электросамокатов в Екатеринбурге сократят

Мэрия Екатеринбурга обяжет кикшеринги убирать самокаты до первых снегопадов

14 ноября 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Самокаты планируют убирать в определенную дату Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэрия Екатеринбурга намерена договориться с кикшеринговыми сервисами убирать самокаты с улиц до первых снегопадов. Об этом рассказал глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Ощепков в ходе форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. «В этом году многие самокаты лежали под снегом. Одно из предложений будет — к такому-то числу самокаты должны исчезнуть», — сказал он. По его словам, также запланировано решить, в каких зонах Екатеринбурга будет еще ограничена скорость СИМ. Запрет на использование самокатов в этом году в Екатеринбурге объявили 12 октября. О прекращении работы рассказали в сервисах «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга намерена договориться с кикшеринговыми сервисами убирать самокаты с улиц до первых снегопадов. Об этом рассказал глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Ощепков в ходе форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. «В этом году многие самокаты лежали под снегом. Одно из предложений будет — к такому-то числу самокаты должны исчезнуть», — сказал он. По его словам, также запланировано решить, в каких зонах Екатеринбурга будет еще ограничена скорость СИМ. Запрет на использование самокатов в этом году в Екатеринбурге объявили 12 октября. О прекращении работы рассказали в сервисах «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.