Сроки работы электросамокатов в Екатеринбурге сократят

Мэрия Екатеринбурга намерена договориться с кикшеринговыми сервисами убирать самокаты с улиц до первых снегопадов. Об этом рассказал глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации Игорь Ощепков в ходе форума «Города России», передает корреспондент URA.RU.
«В этом году многие самокаты лежали под снегом. Одно из предложений будет — к такому-то числу самокаты должны исчезнуть», — сказал он. По его словам, также запланировано решить, в каких зонах Екатеринбурга будет еще ограничена скорость СИМ.
Запрет на использование самокатов в этом году в Екатеринбурге объявили 12 октября. О прекращении работы рассказали в сервисах «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.
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