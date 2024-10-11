В Екатеринбурге из-за выпавшего снега и гололеда перестали работать сервисы проката. Запрет на использование появляется при входе в приложения «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.
«Погода не для самокатов. Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — такая надпись появляется при попытке арендовать самокат в приложении «Яндекс Go». В сервисе Whoosh говорится, что самокаты «взяли паузу», а в «Юренте», что самокаты «уехали на каникулы».
Утром 12 октября екатеринбуржцы пожаловались на гололедицу, которую заметили по всему городу. В ближайшее время ночные заморозки останутся в регионе, а ночью 13 октября температура воздуха может опустится до -10 градусов. Однако вскоре антициклон в регион вернется тепло.
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