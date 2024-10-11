11 октября 2024

В Екатеринбурге запретили кататься на самокатах из-за гололедицы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сервисы проката самокатов обещают «скоро вернуться»
Сервисы проката самокатов обещают «скоро вернуться» Фото:

В Екатеринбурге из-за выпавшего снега и гололеда перестали работать сервисы проката. Запрет на использование появляется при входе в приложения «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

«Погода не для самокатов. Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — такая надпись появляется при попытке арендовать самокат в приложении «Яндекс Go». В сервисе Whoosh говорится, что самокаты «взяли паузу», а в «Юренте», что самокаты «уехали на каникулы».

Утром 12 октября екатеринбуржцы пожаловались на гололедицу, которую заметили по всему городу. В ближайшее время ночные заморозки останутся в регионе, а ночью 13 октября температура воздуха может опустится до -10 градусов. Однако вскоре антициклон в регион вернется тепло

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге из-за выпавшего снега и гололеда перестали работать сервисы проката. Запрет на использование появляется при входе в приложения «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh. «Погода не для самокатов. Сейчас покататься не получится, но совсем скоро мы вернемся», — такая надпись появляется при попытке арендовать самокат в приложении «Яндекс Go». В сервисе Whoosh говорится, что самокаты «взяли паузу», а в «Юренте», что самокаты «уехали на каникулы». Утром 12 октября екатеринбуржцы пожаловались на гололедицу, которую заметили по всему городу. В ближайшее время ночные заморозки останутся в регионе, а ночью 13 октября температура воздуха может опустится до -10 градусов. Однако вскоре антициклон в регион вернется тепло. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...