«Это второе метро»: мэрия Екатеринбурга выдвинула условие олигархам в борьбе за главный актив

Сделку по «Водоканалу» Екатеринбурга отложили на 2025 год

14 ноября 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

«Водоканал» не попадет в руки миллиардеров ранее 2025 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга отправила на доработку проект соглашения о передаче «Водоканала» — самого финансовоемкого муниципального предприятия — в концессию. Чиновники обозначили, что бьющимся за актив миллиардерам предстоит взять на себя самые проблемные коммунальные объекты. Пакет документов по заказу «Водоканала» готовила дочерняя структура госкорпорации «ВЭБ.РФ». «Нам было представлено несколько вариантов, мы обсудили их на рабочей группе. Нашли два варианта, которые более реальны. По ним высказались замечания и предложения, сейчас это в доработке», — обозначил журналистам вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко в кулуарах форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. Выступая на экспертной сессии, он дал понять, что администрация хотела бы, чтобы инвесторы вложились, например, в модернизацию Южной аэрационной станции и реконструкцию коллектора глубокого заложения. «Это второе метро. <…> Он [коллектор] глубже, чем все системы энергоснабжения», — объяснил чиновник журналистам. По словам Гейко, конкурс совершенно точно не будет объявлен до конца 2024 года: документацию подготовят только через несколько месяцев. То есть задумка губернатора Евгения Куйвашева срывается. При этом администрация выполнила взятые на себя обязательства, подготовив — как и обещала Куйвашеву — новую схему городского водоснабжения к 1 сентября. Опрошенные корреспондентом URA.RU чиновники и депутаты убеждены, что сделка не состоится до тех пор, пока Центробанк не снизит ключевую ставку. Ведь любой концессионер будет использовать заемные средства. Сейчас «Водоканал» фактически контролирует — с одобрения Куйвашева — миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). На концессию, помимо него, претендуют «Росводоканал» Михаила Фридмана и «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга. Борьба за предприятие идет уже не один год. И считается, что лежит в основе многих политических конфликтов последнего времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга отправила на доработку проект соглашения о передаче «Водоканала» — самого финансовоемкого муниципального предприятия — в концессию. Чиновники обозначили, что бьющимся за актив миллиардерам предстоит взять на себя самые проблемные коммунальные объекты. Пакет документов по заказу «Водоканала» готовила дочерняя структура госкорпорации «ВЭБ.РФ». «Нам было представлено несколько вариантов, мы обсудили их на рабочей группе. Нашли два варианта, которые более реальны. По ним высказались замечания и предложения, сейчас это в доработке», — обозначил журналистам вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко в кулуарах форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. Выступая на экспертной сессии, он дал понять, что администрация хотела бы, чтобы инвесторы вложились, например, в модернизацию Южной аэрационной станции и реконструкцию коллектора глубокого заложения. «Это второе метро. <…> Он [коллектор] глубже, чем все системы энергоснабжения», — объяснил чиновник журналистам. По словам Гейко, конкурс совершенно точно не будет объявлен до конца 2024 года: документацию подготовят только через несколько месяцев. То есть задумка губернатора Евгения Куйвашева срывается. При этом администрация выполнила взятые на себя обязательства, подготовив — как и обещала Куйвашеву — новую схему городского водоснабжения к 1 сентября. Опрошенные корреспондентом URA.RU чиновники и депутаты убеждены, что сделка не состоится до тех пор, пока Центробанк не снизит ключевую ставку. Ведь любой концессионер будет использовать заемные средства. Сейчас «Водоканал» фактически контролирует — с одобрения Куйвашева — миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»). На концессию, помимо него, претендуют «Росводоканал» Михаила Фридмана и «Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга. Борьба за предприятие идет уже не один год. И считается, что лежит в основе многих политических конфликтов последнего времени.