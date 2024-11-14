Депутаты курганской облдумы поспорили из-за сокращения статей бюджета

На совместном заседании комитетов по аграрной политике, бюджету и экономической политике депутаты Курганской области думы поспорили о принятии проекта бюджета. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на заседании.
Диспут случился во время обсуждения сокращения статей бюджета. «Вот уже восемь лет <…> постоянно вы обижаете культуру и физкультуру. Дороги первый раз подрезали. В чем проблема?» — начал задавать вопросы депутат Валерий Порубов. Депутаты, которых просили принять проект бюджета в первом чтении, возмутились тем, что урезали бюджет на физкультуру, культуру и дороги.
В соответствии с прозвучавшими цифрами представителя департамента финансов Александра Голощапова, статья расходов в облбюджете на 2025 год на развитие культуры и занятия физической культурой для населения сократится на 100 миллионов рублей. На содержание дорог выделят на два миллиарда рублей меньше, чем годом ранее.
Составители бюджета объяснили причины. Это случилось вследствие уменьшения целевой финансовой помощи в виде субсидий и снижения нормативов в стране по зачислению акцизов не нефтепродукты. Депутатам объяснили, что счетная палата провела экспертизу и одобрила проект, попросив проголосовать за него в первом чтении. Голощапов пообещал, что на все вопросы депутатов по бюджету будут даны пояснения. О том, что проект бюджета можно рассмотреть в таком виде, депутаты проголосовали практически единогласно.
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