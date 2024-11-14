Свердловчанина поймали на курганской госгранице на контрабанде леса

Жителя Свердловской области поймали курганской госгранице при попытке незаконно вывезти из страны десятки кубометров лесоматериалов. Злоумышленника признали виновным и назначали штраф. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Петуховским городским судом осужден 56-летний житель Свердловской области за контрабанду лесоматериалов хвойных пород в иностранное государство через границу в Курганской области. Ему назначен штраф в 300 000 рублей, продукция конфискована в доход государства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
Предприниматель пытался вывезти в соседнее государство лесоматериалы хвойных пород объемом более 60 кубометров. Общая сумма продукции составила более 600 тысяч рублей. В документации на лесоматериалы были умышленно указаны недостоверные сведения о происхождении перевозимой древесины.
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