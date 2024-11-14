Свердловчанина поймали на курганской госгранице на контрабанде леса

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Свердловчанину вынесли приговор за контрабанду леса через курганскую границу
Свердловчанину вынесли приговор за контрабанду леса через курганскую границу Фото:

Жителя Свердловской области поймали курганской госгранице при попытке незаконно вывезти из страны десятки кубометров лесоматериалов. Злоумышленника признали виновным и назначали штраф. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. 

«Петуховским городским судом осужден 56-летний житель Свердловской области за контрабанду лесоматериалов хвойных пород в иностранное государство через границу в Курганской области. Ему назначен штраф в 300 000 рублей, продукция конфискована в доход государства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. 

Предприниматель пытался вывезти в соседнее государство лесоматериалы хвойных пород объемом более 60 кубометров. Общая сумма продукции составила более 600 тысяч рублей. В документации на лесоматериалы были умышленно указаны недостоверные сведения о происхождении перевозимой древесины.

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Жителя Свердловской области поймали курганской госгранице при попытке незаконно вывезти из страны десятки кубометров лесоматериалов. Злоумышленника признали виновным и назначали штраф. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.  «Петуховским городским судом осужден 56-летний житель Свердловской области за контрабанду лесоматериалов хвойных пород в иностранное государство через границу в Курганской области. Ему назначен штраф в 300 000 рублей, продукция конфискована в доход государства», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.  Предприниматель пытался вывезти в соседнее государство лесоматериалы хвойных пород объемом более 60 кубометров. Общая сумма продукции составила более 600 тысяч рублей. В документации на лесоматериалы были умышленно указаны недостоверные сведения о происхождении перевозимой древесины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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