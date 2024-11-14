В челябинском микрорайоне Чурилово построят новую школу

В челябинском микрорайоне Чурилово по улице Черничной построят новую школу на 1520 мест. Проект 12 ноября получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство школы в границах улицы Черничной, местного проезда, границы земельного участка ООО „Агрокомплекс Чурилово“ в Тракторозаводском районе города Челябинска. Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Строить новую школу по улице Черничной будет МКУ «Челябстройзаказчик». Всего на пересечении улиц Зальцмана и Трашутина планируется строительство двух школ, на 1520 мест каждая. Из ранее утвержденных проектных решений исключен разноэтажный многоквартирный жилой дом, благодаря чему территория под школы была увеличена.
Кроме того, на пересечении проспекта Давыдова и Трашутина, улиц 1-й Эльтонской, Зальцмана возведут спортивно-оздоровительный центр. На первых этажах проектируемых многоэтажек могут появиться и другие объекты оздоровительного назначения.
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