Новый мост в Новосинеглазово строят с опережением графика. Фото

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Новый мост поможет избежать длинных пробок, в которых стоят жители Новосинеглазово (архивное фото)
Новый мост поможет избежать длинных пробок, в которых стоят жители Новосинеглазово (архивное фото) Фото:

Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово в Челябинске строят с опережением графика. Об этом 14 ноября сообщил врио главы города Алексей Лошкин.

«Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово строим с опережением графика. Полностью готовый и благоустроенный путепровод введем в эксплуатацию летом 2026 года», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Длина сооружения составляет более 600 метров. Мост планируется сделать двухполосным, ширина проезжей части 7,5 метров. Для пешеходов обустроят тротуары.

Сейчас на объекте проводится монтаж крайний опоры, переносятся водоводы, газовые и электрические сети. Транспорт пока едет по временной объездной дороге. Но когда объект сдадут, жители Новосинеглазово избавятся от длинных пробок, в которых им приходится стоять на этом переезде. Объект строится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», добавил Лошкин.

Сейчас на объекте проводится монтаж крайний опоры, переносятся водоводы, газовые и электрические сети
Сейчас на объекте проводится монтаж крайний опоры, переносятся водоводы, газовые и электрические сети
Фото:
Мост избавит от длинных пробок на переезде
Мост избавит от длинных пробок на переезде
Фото:

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Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово в Челябинске строят с опережением графика. Об этом 14 ноября сообщил врио главы города Алексей Лошкин. «Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово строим с опережением графика. Полностью готовый и благоустроенный путепровод введем в эксплуатацию летом 2026 года», — написал Лошкин в своем telegram-канале. Длина сооружения составляет более 600 метров. Мост планируется сделать двухполосным, ширина проезжей части 7,5 метров. Для пешеходов обустроят тротуары. Сейчас на объекте проводится монтаж крайний опоры, переносятся водоводы, газовые и электрические сети. Транспорт пока едет по временной объездной дороге. Но когда объект сдадут, жители Новосинеглазово избавятся от длинных пробок, в которых им приходится стоять на этом переезде. Объект строится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», добавил Лошкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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