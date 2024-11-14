Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово в Челябинске строят с опережением графика. Об этом 14 ноября сообщил врио главы города Алексей Лошкин.
«Новый путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово строим с опережением графика. Полностью готовый и благоустроенный путепровод введем в эксплуатацию летом 2026 года», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Длина сооружения составляет более 600 метров. Мост планируется сделать двухполосным, ширина проезжей части 7,5 метров. Для пешеходов обустроят тротуары.
Сейчас на объекте проводится монтаж крайний опоры, переносятся водоводы, газовые и электрические сети. Транспорт пока едет по временной объездной дороге. Но когда объект сдадут, жители Новосинеглазово избавятся от длинных пробок, в которых им приходится стоять на этом переезде. Объект строится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», добавил Лошкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!