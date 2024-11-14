В Перми на неделю перекроют участок улицы Пермской

В центре Перми на неделю запретят движение транспорта по участку улицы Пермской. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта.
«Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по участку улицы Пермской от дома №84 до дома №86. Ограничения вводятся с 08:00 16 ноября до 08:00 24 ноября 2024 года. На участке будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщается в распоряжении краевого минтранса.
Ранее в Перми на улице Крисанова запретили движение транспорта до августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.
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