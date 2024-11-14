В Перми на неделю перекроют участок улицы Пермской

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Часть улицы Пермской перекроют с 16 по 24 ноября 2024 года
Часть улицы Пермской перекроют с 16 по 24 ноября 2024 года Фото:

В центре Перми на неделю запретят движение транспорта по участку улицы Пермской. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта.

«Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по участку улицы Пермской от дома №84 до дома №86. Ограничения вводятся с 08:00 16 ноября до 08:00 24 ноября 2024 года. На участке будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщается в распоряжении краевого минтранса.

Ранее в Перми на улице Крисанова запретили движение транспорта до августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

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В центре Перми на неделю запретят движение транспорта по участку улицы Пермской. Информация об этом содержится в распоряжении краевого министерства транспорта. «Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по участку улицы Пермской от дома №84 до дома №86. Ограничения вводятся с 08:00 16 ноября до 08:00 24 ноября 2024 года. На участке будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщается в распоряжении краевого минтранса. Ранее в Перми на улице Крисанова запретили движение транспорта до августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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