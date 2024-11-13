Украина начала вывод войск из Купянска

13 ноября 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Киев выводит ВСУ с Купянска, заявил Андрей Марочко Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные начали выводить свои войска с территории Купянска. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что параллельно с этим ВС РФ продвигаются на купянском направлении. «За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города», — сказал Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Недавно сами украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Недавно, благодаря действиям российских военных, ВСУ потеряли доступ к спутниковой системе Starlink. Это привело к нарушению их логистики. На днях также был уничтожен целый взвод ВСУ на этом участке, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные начали выводить свои войска с территории Купянска. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что параллельно с этим ВС РФ продвигаются на купянском направлении. «За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города», — сказал Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Недавно сами украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Недавно, благодаря действиям российских военных, ВСУ потеряли доступ к спутниковой системе Starlink. Это привело к нарушению их логистики. На днях также был уничтожен целый взвод ВСУ на этом участке, передает «Царьград».