Украина начала вывод войск из Купянска

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Киев выводит ВСУ с Купянска, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные начали выводить свои войска с территории Купянска. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что параллельно с этим ВС РФ продвигаются на купянском направлении.

«За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города», — сказал Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

Недавно сами украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Недавно, благодаря действиям российских военных, ВСУ потеряли доступ к спутниковой системе Starlink. Это привело к нарушению их логистики. На днях также был уничтожен целый взвод ВСУ на этом участке, передает «Царьград».

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Украинские военные начали выводить свои войска с территории Купянска. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что параллельно с этим ВС РФ продвигаются на купянском направлении. «За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города», — сказал Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. Недавно сами украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Недавно, благодаря действиям российских военных, ВСУ потеряли доступ к спутниковой системе Starlink. Это привело к нарушению их логистики. На днях также был уничтожен целый взвод ВСУ на этом участке, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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