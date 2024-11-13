Украина начала вывод войск из Купянска

Украинские военные начали выводить свои войска с территории Купянска. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что параллельно с этим ВС РФ продвигаются на купянском направлении.
«За несколько суток нашим передовым подразделениям удалось продвинуться и закрепиться северо-восточнее населенного пункта Купянск. Украинские боевики, в свою очередь, оттягивают с некоторых участков свои силы и средства, а также активно ведут мероприятия по обороне города», — сказал Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.
Недавно сами украинские командиры признавали сложную обстановку под Купянском. Недавно, благодаря действиям российских военных, ВСУ потеряли доступ к спутниковой системе Starlink. Это привело к нарушению их логистики. На днях также был уничтожен целый взвод ВСУ на этом участке, передает «Царьград».
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