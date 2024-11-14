Больницы Курганской области получили новое оборудование в 2024 году. Оно позволяет врачам более качественно оказывать медицинские услуги пациентам. URA.RU сделало подборку передовых технологий.
Курганская областная больница №2. В эндоскопическом отделении больницы ввели в эксплуатацию электрохирургический аппарат «Фотек», эндоскопический инсуффлятор углекислого газа и ирригационную эндоскопическую помпу. В августе в больницу поступило новое современное операционное оборудование — механогидравлический стол «Лидкор». За июнь 2024 года на нем провели 363 операции.
Филиал Курганской областной больницы №2 в Белозерском округе. Сюда поступили стерилизаторы, электрокардиографы, кальпоскоп, электрохирургический блок, фармацевтические холодильники.
Шадринская центральная районная больница. В феврале в поликлинику поступил новый хирургический стол «Armed ST-II». Также поступила современная система эндоскопической визуализации стоимостью порядка 8 млн рублей.
Курганская межрайонная больница №6 в Куртамыше. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» введен в эксплуатацию спирограф, позволяющий выявить болезни дыхательной системы. В больницу поступил операционный потолочный однокупольный светильник «ЭМАЛЕД 300». Он обеспечивает качественное освещение и безопасность операций, оснащен системой аварийного питания.
Далматовская центральная районная больница. В апреле 2024 года в больницу поступил современный аппарат УЗИ благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение».
Межрайонная больница №7 в Шумихе. В конце декабря 2024 года в Центре амбулаторной онкологической помощи установили современное эндоскопическое оборудование стоимостью 7,7 млн рублей. Оно позволит более эффективно и комфортно для пациентов и специалистов проводить гастроскопию и колоноскопию. В июне в операционный блок больницы поступила современная система мойки рук на основе бесконтактного крана. Стоимость поставленного оборудования — 399 000 рублей.
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