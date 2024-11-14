Жесткое убийство 16-летней Даны из Каменска-Уральского обсудили у Малахова

14 ноября 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Эдуарда Голикова осудили за убийство девушки на 21 год (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» разгорелась горячая дискуссия вокруг резонансного убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского, которое потрясло всю страну. Особую роль в дебатах сыграла крестная осужденного за убийство Эдуарда Голикова. Она утверждала, что ее крестник не мог совершить преступление. В то же время отец Даны открыто заявил, что считает Голикова убийцей дочери. «Я уверена, что мой крестник невиновен. У меня много оснований. Я все проанализировала, сопоставила факты. Много нестыковок. Не убивал он. И вообще никто ее не убивал», — сказала крестная осужденного уральца Ольга Логашина. Отец девушки Александр считает, что приговор Голикову был вынесен справедливо и объективно. Он уверен, что судебная система работает по установленным нормам и нет оснований сомневаться в компетенции ведомства. Друг убитой Михаил Берля также придерживается мнения о виновности Голикова. Тело молодой девушки было найдено в лесной полосе Каменска-Уральского 9 августа 2023 года. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы на поступление в колледж. Во время возвращения она опубликовала необычное сообщение в своем telegram-канале, где просила ее не убивать. Видеонаблюдение зафиксировало маршрут девушки. На записях видно, как за ней следует велосипедист по имени Эдуард Голиков. Вскоре после обнаружения тела Голиков был задержан правоохранительными органами. До своего ареста Голиков трудился на одном из предприятий в регионе и имел судимость. В сентябре 2023 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве Даны и краже ее мобильного телефона. Согласно данным следствия, Голиков спрятал свой велосипед в кустах, а затем напал на Дану. Он намеревался вступить с ней в сексуальный контакт, но столкнулся с ее сопротивлением, что вызвало его гнев. В результате он убил девушку. Следователи длительное время не могли установить точную причину смерти Даны, что потребовало эксгумации тела. Исследования показали, что причиной смерти стало удушение. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1» разгорелась горячая дискуссия вокруг резонансного убийства 16-летней Даны из Каменска-Уральского, которое потрясло всю страну. Особую роль в дебатах сыграла крестная осужденного за убийство Эдуарда Голикова. Она утверждала, что ее крестник не мог совершить преступление. В то же время отец Даны открыто заявил, что считает Голикова убийцей дочери. «Я уверена, что мой крестник невиновен. У меня много оснований. Я все проанализировала, сопоставила факты. Много нестыковок. Не убивал он. И вообще никто ее не убивал», — сказала крестная осужденного уральца Ольга Логашина. Отец девушки Александр считает, что приговор Голикову был вынесен справедливо и объективно. Он уверен, что судебная система работает по установленным нормам и нет оснований сомневаться в компетенции ведомства. Друг убитой Михаил Берля также придерживается мнения о виновности Голикова. Тело молодой девушки было найдено в лесной полосе Каменска-Уральского 9 августа 2023 года. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы на поступление в колледж. Во время возвращения она опубликовала необычное сообщение в своем telegram-канале, где просила ее не убивать. Видеонаблюдение зафиксировало маршрут девушки. На записях видно, как за ней следует велосипедист по имени Эдуард Голиков. Вскоре после обнаружения тела Голиков был задержан правоохранительными органами. До своего ареста Голиков трудился на одном из предприятий в регионе и имел судимость. В сентябре 2023 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве Даны и краже ее мобильного телефона. Согласно данным следствия, Голиков спрятал свой велосипед в кустах, а затем напал на Дану. Он намеревался вступить с ней в сексуальный контакт, но столкнулся с ее сопротивлением, что вызвало его гнев. В результате он убил девушку. Следователи длительное время не могли установить точную причину смерти Даны, что потребовало эксгумации тела. Исследования показали, что причиной смерти стало удушение. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.