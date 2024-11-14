В Челябинске пропал дедушка с потерей памяти. Скрин

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Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, деревня, старость, село, путь, старик, пенсионер с палочкой
Пожилой мужчина страдает потерей памяти Фото:

В Челябинске разыскивают пожилого мужчину, который страдает потерей памяти. Его видели накануне, 13 ноября, сообщает поисково-спасательный отряд «Легион-Спас».

«Рыжков Александр Михайлович, 9 апреля 1953 года рождения (71 год). 13 ноября замечен по адресу Каслинская, 60, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, рост мужчины составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые средней длины. Был одет в куртку с надписью «МЧС», голубые джинсы, темно-синие сапоги и черную шапку с надписью «Хоккей».

Мужчину видели 13 ноября
Мужчину видели 13 ноября

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В Челябинске разыскивают пожилого мужчину, который страдает потерей памяти. Его видели накануне, 13 ноября, сообщает поисково-спасательный отряд «Легион-Спас». «Рыжков Александр Михайлович, 9 апреля 1953 года рождения (71 год). 13 ноября замечен по адресу Каслинская, 60, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». По данным волонтеров, рост мужчины составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы седые средней длины. Был одет в куртку с надписью «МЧС», голубые джинсы, темно-синие сапоги и черную шапку с надписью «Хоккей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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