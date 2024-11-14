Песков — URA.RU: Россию ждет конкуренция китайских, японских и немецких авто

В Кремле поддерживают развитие конкуренции на автомобильном рынке страны, которая непременно вырастет с возвращением в Россию японских и немецких брендов. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, государство будет делать все возможное, чтобы «россияне могли получать более качественный товар за меньшие деньги».
«Речь идет о насыщении нашего рынка, о конкуренции, потому что конкуренция ведет к снижению цен. Главное — это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги. И поэтому, конечно, государство обязано для этого делать все возможное, одновременно не забывая о своих собственных производителях, здесь тонкий баланс, но он всегда необходим», — подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, Япония в своем решении ослабить санкции и начать снова поставлять свои автомобили в Россию проявляет свой прагматичный подход. «Многие страны, которые вводят какие-то ограничения, из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений. Это очень легко делается. Здесь все абсолютно цинично и прагматично — делают, так как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — отметил Песков, добавив, что о возвращении европейских марок ему пока неизвестно.
Япония готова снова начать экспортировать некоторые марки своих автомобилей, в том числе Honda Insight (1,5 л), Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Honda CR-Z и Nissan Dayz. Также Германия заявила о возвращении BMW, Mercedes и Audi в Россию уже в 2025 году. В настоящее время российский рынок активно заполняют китайские бренды. Ряд китайских автоконцернов передают свои технологии компаниям РФ, либо создают свои производства.
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