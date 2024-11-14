Прокуратура решила разобраться со срывами в работе общественного транспорта ХМАО

В ХМАО прокуратура проверит общественный транспорт из-за жалоб жителей
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Прокуратура проверит график общественного транспорта в ХМАО
Прокуратура проверит график общественного транспорта в ХМАО Фото:

Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за проблем с общественным транспортом. На ситуацию пожаловались жители крупных городов региона.

«Территориальными прокурорами организованы проверки по публикациям средств массовой информации о ненадлежащей работе общественного транспорта в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. В ситуации поручил разобраться окружной прокурор Евгений Ботвинкин.

Ведомство оценит, хватает ли автобусов на городских маршрутах. Также прокуратура проверит их техническое состояние и расписание движения.

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Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за проблем с общественным транспортом. На ситуацию пожаловались жители крупных городов региона. «Территориальными прокурорами организованы проверки по публикациям средств массовой информации о ненадлежащей работе общественного транспорта в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. В ситуации поручил разобраться окружной прокурор Евгений Ботвинкин. Ведомство оценит, хватает ли автобусов на городских маршрутах. Также прокуратура проверит их техническое состояние и расписание движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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