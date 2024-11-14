Прокуратура решила разобраться со срывами в работе общественного транспорта ХМАО

Прокуратура проверит график общественного транспорта в ХМАО
Прокуратура ХМАО устроила проверку из-за проблем с общественным транспортом. На ситуацию пожаловались жители крупных городов региона.
«Территориальными прокурорами организованы проверки по публикациям средств массовой информации о ненадлежащей работе общественного транспорта в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. В ситуации поручил разобраться окружной прокурор Евгений Ботвинкин.
Ведомство оценит, хватает ли автобусов на городских маршрутах. Также прокуратура проверит их техническое состояние и расписание движения.
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