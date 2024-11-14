Власти Кургана расселят жильцов, чтобы снести аварийный дом в Восточном

В Кургане займутся расселением жильцов аварийного дома в Восточном районе. Ветхое жилье по улице Репина, 116 планируют снести. Об этом сообщает администрация города.
«Департаменту ЖКХ администрации Кургана — отселить физических лиц из многоквартирного дома по улице Репина, 116. Срок до 31 декабря 2028 года», — говорится в постановлении мэрии.
Дом в Восточном был признан аварийным еще в 2020 году. Контроль за выполнением расселения и последующего сноса возложены на замглавы Кургана, директора департамента ЖКХ Александра Медведева.
Ранее URA.RU писало, что чиновники ввели новые условия для курганских застройщиков, чтобы быстрее сносить ветхие дома. На аукционах по продаже земли под КРТ к незастроенным территориям начали добавлять участки с ветхим жильем.
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