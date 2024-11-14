Рестораторы Кургана богатеют: за год обороты общепита выросли до пяти миллиардов рублей

По данным статистики, оборот общественного питания в Курганской области за девять месяцев составил 5066,4 миллионов рублей, что на 115,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат в своем докладе.
«Оборот общественного питания в январе-сентябре 2024 года составил 5066,4 миллиона рублей, или 115,8 процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года», — указано в социально-экономическом докладе службы государственной статистики.
В первом квартале 2024 года выручка составила 1569 миллионов рублей, а во втором квартале уже достигла 1754 миллионов, увеличившись уже на 118,5% в сравнении с предыдущим годом.
Третий квартал также показал положительную динамику: оборот составил 1743,1 миллиона рублей, что на 115,2% выше уровня предыдущего года. В этом периоде наблюдался рост интереса к летним мероприятиям и активному отдыху: проходили масштабные праздники и фестивали, сезон отпусков и каникул. Это могло способствовать увеличению посещаемости ресторанов и кафе.
Кроме того, Курганская область стала лидером по динамике роста среди регионов Урала, увеличив свои показатели на 16,8%. Несмотря на то что абсолютные значения все еще ниже, чем в более крупных регионах, таких как Челябинская область.
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