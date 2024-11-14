Москвичке дали 8 лет колонии за посты во «ВКонтакте»

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Суд вынес приговор Бережинской за дискредитацию российской армии
Суд вынес приговор Бережинской за дискредитацию российской армии Фото:

Жительница Москвы Анастасия Бережинская приговорена к восьми годам лишения свободы за распространение фейков об армии РФ, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма через социальную сеть «ВКонтакте». Решение вынес Второй гарнизонный суд Москвы.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласил приговор судья. Его слова приводит корреспондент РИА Новости. Это решение было принято после рассмотрения всех доказательств и обвинений, предъявленных прокуратурой.

До вынесения приговора Бережинская находилась под подпиской о невыезде и регулярно появлялась на заседаниях суда самостоятельно. У Анастасии двое несовершеннолетних детей.

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Жительница Москвы Анастасия Бережинская приговорена к восьми годам лишения свободы за распространение фейков об армии РФ, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма через социальную сеть «ВКонтакте». Решение вынес Второй гарнизонный суд Москвы. «Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бережинской наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласил приговор судья. Его слова приводит корреспондент РИА Новости. Это решение было принято после рассмотрения всех доказательств и обвинений, предъявленных прокуратурой. До вынесения приговора Бережинская находилась под подпиской о невыезде и регулярно появлялась на заседаниях суда самостоятельно. У Анастасии двое несовершеннолетних детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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