Пермским бизнесменам предложили за 26 тысяч рублей посмотреть на кастрюли

Пермским предпринимателям предложили поучаствовать в бизнес-миссии в Лысьву. В ходе нее предстоит посетить несколько предприятий, в том числе производства ООО «Промышленная группа „Линрог“. Эта компания управляет в городе Лысьвенским металлургическим заводом. Он выпускает металлические кружки, чайники, кастрюли и другую продукцию. Стоимость участия в мероприятии составляет более 26 тысяч рублей.
«Бизнес-миссия в Лысьву организована с целью развития внутрирегиональных отношений. Также цель — проведение переговоров с представителями лысьвенских компаний и посещение предприятий, в том числе ООО „Промышленная группа Линрог“. Стоимость для одного участника поездки составляет 26 200 рублей. В цену, кроме экскурсий, входят трансфер, проживание в гостинице, кофе-брейк. Приглашаем принять участие», — сообщается на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.
ООО «Промышленная группа „Линрог“» объединяет в Пермском крае несколько предприятий. Среди них — основанный в 1913 году Лысьвенский завод эмалированной посуды. Он выпускает кухонную посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. По данным СБИС, выручка завода в 2023 составила 2,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 95,2 млн рублей.
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