Пермским бизнесменам предложили за 26 тысяч рублей посмотреть на кастрюли

Пермских предпринимателей пригласили в бизнес-миссию по заводам Лысьвы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесменам предстоит экскурсия по заводу, который выпускает кухонную посуду
Бизнесменам предстоит экскурсия по заводу, который выпускает кухонную посуду Фото:

Пермским предпринимателям предложили поучаствовать в бизнес-миссии в Лысьву. В ходе нее предстоит посетить несколько предприятий, в том числе производства ООО «Промышленная группа „Линрог“. Эта компания управляет в городе Лысьвенским металлургическим заводом. Он выпускает металлические кружки, чайники, кастрюли и другую продукцию. Стоимость участия в мероприятии составляет более 26 тысяч рублей.

«Бизнес-миссия в Лысьву организована с целью развития внутрирегиональных отношений. Также цель — проведение переговоров с представителями лысьвенских компаний и посещение предприятий, в том числе ООО „Промышленная группа Линрог“. Стоимость для одного участника поездки составляет 26 200 рублей. В цену, кроме экскурсий, входят трансфер, проживание в гостинице, кофе-брейк. Приглашаем принять участие», — сообщается на сайте Пермской торгово-промышленной палаты.

ООО «Промышленная группа „Линрог“» объединяет в Пермском крае несколько предприятий. Среди них — основанный в 1913 году Лысьвенский завод эмалированной посуды. Он выпускает кухонную посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. По данным СБИС, выручка завода в 2023 составила 2,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 95,2 млн рублей.

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Пермским предпринимателям предложили поучаствовать в бизнес-миссии в Лысьву. В ходе нее предстоит посетить несколько предприятий, в том числе производства ООО «Промышленная группа „Линрог“. Эта компания управляет в городе Лысьвенским металлургическим заводом. Он выпускает металлические кружки, чайники, кастрюли и другую продукцию. Стоимость участия в мероприятии составляет более 26 тысяч рублей. «Бизнес-миссия в Лысьву организована с целью развития внутрирегиональных отношений. Также цель — проведение переговоров с представителями лысьвенских компаний и посещение предприятий, в том числе ООО „Промышленная группа Линрог“. Стоимость для одного участника поездки составляет 26 200 рублей. В цену, кроме экскурсий, входят трансфер, проживание в гостинице, кофе-брейк. Приглашаем принять участие», — сообщается на сайте Пермской торгово-промышленной палаты. ООО «Промышленная группа „Линрог“» объединяет в Пермском крае несколько предприятий. Среди них — основанный в 1913 году Лысьвенский завод эмалированной посуды. Он выпускает кухонную посуду из алюминия, нержавеющей стали и чугуна. По данным СБИС, выручка завода в 2023 составила 2,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 95,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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