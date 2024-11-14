Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Руслан Шишигин, осужденный за нападение на девушку из-за голубых волос, погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Прощания с 32-летним бойцом состоялись 14 ноября, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«20 августа в ходе ожесточенных боев у населенного пункта Новоселовка Первая (ДНР) получил ранения, не совместимые с жизнью, рядовой Руслан Шишигин», — следует из сообщения. Церемония прощания с ним прошла на Волковском кладбище.
Шишигин подписал контракт с Минобороны будучи в колонии. Его приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он вместе с приятелем летом 2023-го бросил девушку в фонтан и угрожал расправой из-за ее внешности. Мужчину обвинили по двум статьям: ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц).
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