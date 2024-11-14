Свердловчанин, бросивший девушку в фонтан из-за цвета волос, погиб на СВО. Фото

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Военнослужащий погиб рядом с населенным пунктом Новоселовка Первая (архивное фото)
Военнослужащий погиб рядом с населенным пунктом Новоселовка Первая (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Руслан Шишигин, осужденный за нападение на девушку из-за голубых волос, погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Прощания с 32-летним бойцом состоялись 14 ноября, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«20 августа в ходе ожесточенных боев у населенного пункта Новоселовка Первая (ДНР) получил ранения, не совместимые с жизнью, рядовой Руслан Шишигин», — следует из сообщения. Церемония прощания с ним прошла на Волковском кладбище.

Шишигин подписал контракт с Минобороны будучи в колонии. Его приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он вместе с приятелем летом 2023-го бросил девушку в фонтан и угрожал расправой из-за ее внешности. Мужчину обвинили по двум статьям: ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц).

Шишигин ушел на СВО весной 2024-го
Шишигин ушел на СВО весной 2024-го
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Уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) Руслан Шишигин, осужденный за нападение на девушку из-за голубых волос, погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Прощания с 32-летним бойцом состоялись 14 ноября, рассказали в пресс-службе горадминистрации. «20 августа в ходе ожесточенных боев у населенного пункта Новоселовка Первая (ДНР) получил ранения, не совместимые с жизнью, рядовой Руслан Шишигин», — следует из сообщения. Церемония прощания с ним прошла на Волковском кладбище. Шишигин подписал контракт с Минобороны будучи в колонии. Его приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он вместе с приятелем летом 2023-го бросил девушку в фонтан и угрожал расправой из-за ее внешности. Мужчину обвинили по двум статьям: ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, группой лиц).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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