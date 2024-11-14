В Перми полиция проверяет видео с избиением ребенка в центре города

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Школьника якобы избила мать одноклассника (архивное фото)
Школьника якобы избила мать одноклассника (архивное фото) Фото:

На улице в центре Перми женщина избила ребенка, а помогал ей ее сын. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы, разместив видео. В полиции сообщили, что проводят проверку информации.

«В нашем классе учится ребенок, мама которого уже не в первый раз устраивает разборки с детьми, с которыми у ее сына конфликты. В этот раз, 7 ноября, она вместе со своим сыном „выловила“ обидчика после школы. Прямо на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта схватила ребенка, ударила его головой о стену, после чего ее сын бил обидчика, а она удерживала его, в конце она нанесла удары ногой по стоящему на коленях мальчику», — утверждает анонимный автор поста в паблике «Чрезвычайное происшествие — Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В полиции знают о ЧП. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю порталу 59.RU, правоохранительные органы проводят проверку и опрашивают свидетелей.

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На улице в центре Перми женщина избила ребенка, а помогал ей ее сын. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы, разместив видео. В полиции сообщили, что проводят проверку информации. «В нашем классе учится ребенок, мама которого уже не в первый раз устраивает разборки с детьми, с которыми у ее сына конфликты. В этот раз, 7 ноября, она вместе со своим сыном „выловила“ обидчика после школы. Прямо на перекрестке улицы Революции и Комсомольского проспекта схватила ребенка, ударила его головой о стену, после чего ее сын бил обидчика, а она удерживала его, в конце она нанесла удары ногой по стоящему на коленях мальчику», — утверждает анонимный автор поста в паблике «Чрезвычайное происшествие — Пермь» в соцсети «ВКонтакте». В полиции знают о ЧП. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю порталу 59.RU, правоохранительные органы проводят проверку и опрашивают свидетелей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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