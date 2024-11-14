В Верхнеуральском водохранилище утонул мужчина

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Лед на челябинских озерах еще опасно тонкий
Лед на челябинских озерах еще опасно тонкий Фото:

В Верхнеуральском водохранилище Челябинской области 14 ноября утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«Сегодня днем на акватории Верхнеуральского водохранилища произошло очередное ЧП, в результате которого утонул мужчина», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Спасатели просят жителей Челябинской области, особенно любителей подледной рыбалки, воздержитесь от выхода на лед. Пока он еще опасно тонкий.

Сразу несколько несчастных случаев с гибелью рыбаков произошли в конце прошлой недели. Спасатели искали тела рыбаков на озерах Светленькое и Большой Боляш.

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В Верхнеуральском водохранилище Челябинской области 14 ноября утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Сегодня днем на акватории Верхнеуральского водохранилища произошло очередное ЧП, в результате которого утонул мужчина», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Спасатели просят жителей Челябинской области, особенно любителей подледной рыбалки, воздержитесь от выхода на лед. Пока он еще опасно тонкий. Сразу несколько несчастных случаев с гибелью рыбаков произошли в конце прошлой недели. Спасатели искали тела рыбаков на озерах Светленькое и Большой Боляш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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