Спасатели ищут тела рыбаков на двух челябинских озерах

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Егерь охотничьего хозяйства "Коклан" Ихтиандр Шарипов и дорога через камыши. Челябинская область, лодка, зима, охотничье хозяйство шугуняк, озеро шугуняк
Толщина льда на озерах еще крайне опасная (архивное фото) Фото:

Спасатели ищут тела двух рыбаков, которые могли погибнуть на тонком льду на озерах Светленькое и Большой Боляш в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«Случайный свидетель с берега и увидел вмерзшую в лед обувь и рыбацкое снаряжение на озере Светленькое, расположенного на окраине Вишневогорска в Каслинском районе. Одновременно с этим, спасатели Миасского отряда второй день продолжают поисковые работы в Чебаркульском районе на озере Большой Боляш», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В первом случае работы по поиску, подтверждению или опровержению факта гибели рыбака ведут спасатели Кыштымского отряда. Во втором случае поиски 69-летнего мужчины ведутся с 6 ноября и в обследовании береговой линии участие принимают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

Спасатели напоминают о пока еще крайне опасной толщине ледового покрытия и просят рыбаков не выходить на лед. «Необходимо соблюдать правила личной безопасности вблизи водоемов!» — напоминают в ПСС Челябинской области.

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Спасатели ищут тела двух рыбаков, которые могли погибнуть на тонком льду на озерах Светленькое и Большой Боляш в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Случайный свидетель с берега и увидел вмерзшую в лед обувь и рыбацкое снаряжение на озере Светленькое, расположенного на окраине Вишневогорска в Каслинском районе. Одновременно с этим, спасатели Миасского отряда второй день продолжают поисковые работы в Чебаркульском районе на озере Большой Боляш», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В первом случае работы по поиску, подтверждению или опровержению факта гибели рыбака ведут спасатели Кыштымского отряда. Во втором случае поиски 69-летнего мужчины ведутся с 6 ноября и в обследовании береговой линии участие принимают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры. Спасатели напоминают о пока еще крайне опасной толщине ледового покрытия и просят рыбаков не выходить на лед. «Необходимо соблюдать правила личной безопасности вблизи водоемов!» — напоминают в ПСС Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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