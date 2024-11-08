Спасатели ищут тела рыбаков на двух челябинских озерах

Спасатели ищут тела двух рыбаков, которые могли погибнуть на тонком льду на озерах Светленькое и Большой Боляш в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Случайный свидетель с берега и увидел вмерзшую в лед обувь и рыбацкое снаряжение на озере Светленькое, расположенного на окраине Вишневогорска в Каслинском районе. Одновременно с этим, спасатели Миасского отряда второй день продолжают поисковые работы в Чебаркульском районе на озере Большой Боляш», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В первом случае работы по поиску, подтверждению или опровержению факта гибели рыбака ведут спасатели Кыштымского отряда. Во втором случае поиски 69-летнего мужчины ведутся с 6 ноября и в обследовании береговой линии участие принимают спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.
Спасатели напоминают о пока еще крайне опасной толщине ледового покрытия и просят рыбаков не выходить на лед. «Необходимо соблюдать правила личной безопасности вблизи водоемов!» — напоминают в ПСС Челябинской области.
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