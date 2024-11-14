Мать убийцы 16-летней Даны из Каменска-Уральского продала квартиру и исчезла

14 ноября 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Эдуарда Голикова посадили на 21 год (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Илона Николаева, мать осужденного за убийство 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарда Голикова, после приговора сыну якобы продала квартиру и уехала. Женщина пошла на такой шаг из-за угроз, которые посыпались в ее адрес, рассказала крестная Голикова Ольга Логашина в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1». «Ей пришлось продать единственное жилье», — сказала Ольга Логашина. Журналисты программы «Прямой эфир» пытались связаться с Николаевой, однако установить контакт удалось только через Логашину. В ходе разговора с крестной сына женщина выразила опасения за свою жизнь. «Я уже боюсь на улицу выходить, я хожу на полусогнутых. Я не сплю. Мне надо имя и фамилию менять. Меня все знают как мать убийцы», — сказала мама Голикова. По словам источника URA.RU, женщина переехала на окраину города. Дозвониться до Илоны корреспонденту агентства не удалось. Тело молодой девушки было найдено в лесополосе Каменска-Уральского 9 августа 2023 года. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы на поступление в колледж. Во время возвращения она опубликовала необычное сообщение в своем telegram-канале, где просила ее не убивать. Видеонаблюдение зафиксировало маршрут девушки. На записях видно, как за ней следует велосипедист по имени Эдуард Голиков. Вскоре после обнаружения тела Голиков был задержан правоохранительными органами. До своего ареста Голиков трудился на одном из предприятий в регионе и имел судимость. В сентябре 2023 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве Даны и краже ее мобильного телефона. Согласно данным следствия, Голиков спрятал свой велосипед в кустах, а затем напал на Дану. Он намеревался вступить с ней в сексуальный контакт, но столкнулся с ее сопротивлением, что вызвало его гнев. В результате он убил девушку. Следователи длительное время не могли установить точную причину смерти Даны, что потребовало эксгумации тела. Исследования показали, что причиной смерти стало удушение. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Илона Николаева, мать осужденного за убийство 16-летней Даны из Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуарда Голикова, после приговора сыну якобы продала квартиру и уехала. Женщина пошла на такой шаг из-за угроз, которые посыпались в ее адрес, рассказала крестная Голикова Ольга Логашина в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1». «Ей пришлось продать единственное жилье», — сказала Ольга Логашина. Журналисты программы «Прямой эфир» пытались связаться с Николаевой, однако установить контакт удалось только через Логашину. В ходе разговора с крестной сына женщина выразила опасения за свою жизнь. «Я уже боюсь на улицу выходить, я хожу на полусогнутых. Я не сплю. Мне надо имя и фамилию менять. Меня все знают как мать убийцы», — сказала мама Голикова. По словам источника URA.RU, женщина переехала на окраину города. Дозвониться до Илоны корреспонденту агентства не удалось. Тело молодой девушки было найдено в лесополосе Каменска-Уральского 9 августа 2023 года. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы на поступление в колледж. Во время возвращения она опубликовала необычное сообщение в своем telegram-канале, где просила ее не убивать. Видеонаблюдение зафиксировало маршрут девушки. На записях видно, как за ней следует велосипедист по имени Эдуард Голиков. Вскоре после обнаружения тела Голиков был задержан правоохранительными органами. До своего ареста Голиков трудился на одном из предприятий в регионе и имел судимость. В сентябре 2023 года против него были выдвинуты обвинения в убийстве Даны и краже ее мобильного телефона. Согласно данным следствия, Голиков спрятал свой велосипед в кустах, а затем напал на Дану. Он намеревался вступить с ней в сексуальный контакт, но столкнулся с ее сопротивлением, что вызвало его гнев. В результате он убил девушку. Следователи длительное время не могли установить точную причину смерти Даны, что потребовало эксгумации тела. Исследования показали, что причиной смерти стало удушение. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.