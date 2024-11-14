Крупнейший индустриальный парк в ЯНАО получит субсидию из бюджета

Управляющие компании индустриальных парков могут рассчитывать на получение субсидии из бюджета ЯНАО в 2025 году. Средства можно направить на модернизацию промышленно-логистической инфраструктуры, сообщают в окружном правительстве. На территории округа зарегистрирован пока один промышленный хаб — это строящийся крупнейший «Обской причал» в Лабытнанги.
«Право на получение субсидий имеют управляющие компании, зарегистрированные на территории автономного округа, сведения о которых включены в реестр индустриальных (промышленных) парков», — сообщается в постановлении правительства ЯНАО. Документ подписал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
По данным источника, субсидия будет предоставляться управляющим компаниям для возмещения затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры парка. Как поясняют в пресс-службе окружных властей, финансовая поддержка хабов ускорит освоение территории. Размеры субсидии в документе не указываются.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в ЯНАО готовилось предварительное технико-экономическое обоснование для дальнейшего сотрудничества ООО «УК „Обской причал“»» с основным инвестором промышленной площадки — ООО «Газпромнефть-Снабжение», которое намерено инвестировать в инфраструктуру хаба не менее 950 млн рублей до 2027 года. Одно из направлений капитальных вложений, осуществляемых в рамках соглашения, — ремонт причальной набережной на объекте.
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