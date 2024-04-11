Власти ЯНАО отчитались о развитии миллиардного проекта «Обской причал»

В Лабытнанги создают уникальный промышленный парк для нефтяных компаний Арктики

Обской причал — это один из самых приоритетных и перспективных проектов в ЯНАО (архивное фото). Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) продолжается развитие уникального промышленно-логистического парка «Обской причал». О том, какие объекты уже созданы в логистическом хабе, какие компании готовы вложить миллионы рублей в масштабный проект, рассказывает URA.RU. Документы предоставлены департаментом экономики округа.

Основные инвесторы «Обского причала», вложения

В ЯНАО сейчас готовится предварительное технико-экономическое обоснование для дальнейшего сотрудничества ООО «УК «Обской причал» с основным инвестором промышленной площадки — ООО «Газпромнефть-Снабжение», которое намерено инвестировать в инфраструктуру хаба не менее 950 млн рублей до 2027 года. Одно из направлений капитальных вложений, осуществляемых в рамках соглашения, — ремонт причальной набережной на объекте.

В то же время привлекаются резиденты из строительной сферы. Так, для производителя бетонных изделий ООО «Техноямал» отсыпаны новые земельные участки, на которых разместится инфраструктура резидента. Предприятие уже приступило к реализации инвестиционной фазы соглашения на сумму 35,2 млн рублей.

К участию в проекте будут привлечены еще несколько резидентов. В их числе — ООО «Альфаинтерсталь» (Невьянский трубный завод), АО «Группа компаний Буран», ООО УК Уральская сталь.

Стройки на хабе: локомотивное депо, складской комплекс, капсула отдыха

Для промышленно-логистического парка начаты работы по проектированию локомотивного депо на два локомотива, холодного складского комплекса площадью 800 кв метров для нужд резидентов и пользователей инфраструктуры парка.

Отсыпаются новые земельные участки площадью 14 га для расширения территории промышленно-логистического парка. Разработан проект строительства водоотводных сооружений и системы сброса паводковых вод под железнодорожными путями, входящими в имущественный комплекс МТУ Росимущество.

На объектах строительства «Обского причала» закончены работы по созданию 7,5 километра газопровода высокого давления, реконструированы девять км железнодорожные пути необщего пользования, отремонтированы линии электропередач. Здесь уже ввели в эксплуатацию капсулу отдыха, установили комплекс гобо-проекторов (устройство, использующееся для проекции изображений на любые поверхности).

Обской причал — опорная база для нефтегазовых провинций Арктики

Промышленно-логистический парк «Обской причал» в Лабытнанги считается привлекательной инвестиционной площадкой для развития перспективных нефтегазовых провинций Арктической зоны России. Прежде всего, речь идет о полуостровах Ямал и Гыданский, а также о шельфе Карского моря. Задача властей и крупного бизнеса — создать такие условия, при которых функционирование объектов «Обского причала» и размещение его резидентов станет благоприятным. Для ЯНАО — это один из самых приоритетных и перспективных проектов на ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что ООО «Газпромнефть-Снабжение» намерено направить в развитие промышленно-логистического парка «Обской причал» в г. Лабытнанги (ЯНАО) не менее 950 миллионов рублей. Одно из направлений проекта — ремонт причальной набережной.