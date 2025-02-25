Блины за пределами традиций: курганцам предложили пять необычных рецептов на Масленицу

Курганцам предложили пять необычных начинок для блинов на Масленицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предложили попробовать новые начинки для блинов
Курганцам предложили попробовать новые начинки для блинов Фото:

Празднование Масленицы в самом разгаре и многие курганцы задумываются о том, как разнообразить традиционные блины. Telegram-канал «Курганистан» предложил подборку рецептов начинок для блинов, которые особенно порадуют сладкоежек.

«Рафаэлло» из творога и кокосовой стружки

Для приготовления потребуется 150 грамм творога, три столовые ложки сгущенного молока и две столовые ложки кокосовой стружки. Смешайте творог с сгущенным молоком до однородности. Добавьте кокосовую стружку. Распределите смесь по блину, заверните. Полейте сверху сгущенным молоком и посыпьте кокосом.

Сникерс-блин

Для приготовления этой начинки потребуется 200 грамм творожного сыра, две столовые ложки вареной сгущенки, от 20 до 30 грамм арахиса, а также шоколадный соус или растопленный молочный шоколад для глазури. Арахис необходимо измельчить до состояния мелкой крошки. В глубокой миске смешать творожный сыр с вареной сгущенкой до однородной массы. Добавить к сырно-сгущенной массе подготовленный арахис и тщательно перемешать. Сформировать полученную смесь в виде блина или бруска. Полить сверху шоколадным соусом или облить растопленным шоколадом.

Банановый чизкейк-блин

Чтобы приготовить банановый чизкейк-блин, вам понадобится 200 граммов творожного сыра, две столовые ложки сгущенного молока и банан по вкусу. Смешайте творожный сыр со сгущенным молоком, добавьте мелко нарезанный банан и хорошо перемешайте. Полученную массу заверните в блин, а сверху украсьте жидкой карамелью. Этот десерт получается невероятно вкусным, сладким и нежным, что делает его идеальным вариантом для сладкого угощения.

Дубайский шоколадный блин

Чтобы приготовить дубайский шоколадный блин, вам понадобится тесто катаифи, которое нужно мелко нарезать и обжарить на сливочном масле (70 грамм) на сковороде до золотистого цвета. После обжарки снимите тесто с огня и добавьте к нему фисташковую пасту (две столовые ложки) и предварительно растопленный молочный шоколад (одна плитка). Полученную смесь хорошо перемешайте и заверните в блин.

А-ля «Киндер Кантри»

Чтобы приготовить блин в стиле «Киндер Кантри», возьмите один стакан воздушной пшеницы и смешайте ее с растопленной плиткой белого шоколада и 50 граммами сгущенного молока. Хорошо перемешайте полученную смесь до однородности, а затем заверните ее в блин. Этот десерт напоминает знаменитые конфеты «Киндер Кантри» и идеально подходит для тех, кто любит сладкие и кремовые угощения.

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Празднование Масленицы в самом разгаре и многие курганцы задумываются о том, как разнообразить традиционные блины. Telegram-канал «Курганистан» предложил подборку рецептов начинок для блинов, которые особенно порадуют сладкоежек. «Рафаэлло» из творога и кокосовой стружки Для приготовления потребуется 150 грамм творога, три столовые ложки сгущенного молока и две столовые ложки кокосовой стружки. Смешайте творог с сгущенным молоком до однородности. Добавьте кокосовую стружку. Распределите смесь по блину, заверните. Полейте сверху сгущенным молоком и посыпьте кокосом. Сникерс-блин Для приготовления этой начинки потребуется 200 грамм творожного сыра, две столовые ложки вареной сгущенки, от 20 до 30 грамм арахиса, а также шоколадный соус или растопленный молочный шоколад для глазури. Арахис необходимо измельчить до состояния мелкой крошки. В глубокой миске смешать творожный сыр с вареной сгущенкой до однородной массы. Добавить к сырно-сгущенной массе подготовленный арахис и тщательно перемешать. Сформировать полученную смесь в виде блина или бруска. Полить сверху шоколадным соусом или облить растопленным шоколадом. Банановый чизкейк-блин Чтобы приготовить банановый чизкейк-блин, вам понадобится 200 граммов творожного сыра, две столовые ложки сгущенного молока и банан по вкусу. Смешайте творожный сыр со сгущенным молоком, добавьте мелко нарезанный банан и хорошо перемешайте. Полученную массу заверните в блин, а сверху украсьте жидкой карамелью. Этот десерт получается невероятно вкусным, сладким и нежным, что делает его идеальным вариантом для сладкого угощения. Дубайский шоколадный блин Чтобы приготовить дубайский шоколадный блин, вам понадобится тесто катаифи, которое нужно мелко нарезать и обжарить на сливочном масле (70 грамм) на сковороде до золотистого цвета. После обжарки снимите тесто с огня и добавьте к нему фисташковую пасту (две столовые ложки) и предварительно растопленный молочный шоколад (одна плитка). Полученную смесь хорошо перемешайте и заверните в блин. А-ля «Киндер Кантри» Чтобы приготовить блин в стиле «Киндер Кантри», возьмите один стакан воздушной пшеницы и смешайте ее с растопленной плиткой белого шоколада и 50 граммами сгущенного молока. Хорошо перемешайте полученную смесь до однородности, а затем заверните ее в блин. Этот десерт напоминает знаменитые конфеты «Киндер Кантри» и идеально подходит для тех, кто любит сладкие и кремовые угощения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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