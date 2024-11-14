Госдума приняла бюджет во втором чтении

Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета России на 2025 год, а также на плановый период 2026—2027 годов. Третье чтение назначено на 21 ноября.
«Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов», — заявили на заседании нижней палаты парламента. Трансляцию заседания ведет «Дума ТВ». Бюджет на 2025 год предполагает доходы в 40,296 триллиона рублей и расходы в 41,469 триллиона, что приведет к дефициту в 0,5% ВВП.
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Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета России на 2025 год, а также на плановый период 2026—2027 годов. Третье чтение назначено на 21 ноября. «Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов», — заявили на заседании нижней палаты парламента. Трансляцию заседания ведет «Дума ТВ». Бюджет на 2025 год предполагает доходы в 40,296 триллиона рублей и расходы в 41,469 триллиона, что приведет к дефициту в 0,5% ВВП.