В Челябинске в период распродаж спрос на сотрудников Wildberries и Ozon, а также других маркетплейсов, вырос на 30%. Зарплата специалистов, управляющих операциями на онлайн-платформе, составила в среднем 81 тысячу 250 рублей в месяц. Обычные служащие в среднем получают 44 тысячи рублей за месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске перед сезоном распродаж работодатели из индустрии маркетплейсов активнее всего искали менеджеров по работе с маркетплейсами — спрос на сотрудников увеличился в 3,6 раз (+267%) за год. Специалистам, обеспечивающим эффективное управление операциями и бизнес-кабинетами на онлайн-платформе, работодатели в октябре предлагали порядка 81 250 рублей. А средние предлагаемые зарплаты для специалистов по работе с маркетплейсами составили 43 470 рублей», — сообщили в пресс-службе.
При этом в октябре 2024 года на 40% вырос спрос на комплектовщиков. Их зарплата составила 70 390 рублей. Кроме того, число предложений о работе увеличилось и для водителей-экспедиторов. Заработок специалистов составил 83 980 рублей.
Как отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, в 2024 году в сфере инфраструктуры маркетплейсов стало значительно больше вакансий. Компании активно конкурируют с офлайн-ретейлом, улучшают условия труда для соискателей и уже работающих специалистов. Это создает стабильные рабочие места с высокими зарплатами и способствует дальнейшему расширению отрасли.
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