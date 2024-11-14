Полпред Жога добивается льгот для солдат, не подписавших контракт с Минобороны

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Жога уже дал поручение создать группу для помощи добровольцам
Жога уже дал поручение создать группу для помощи добровольцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен обеспечить льготами военнослужащих, которые участвовали в спецоперации РФ на Украине без подписания контракта с Минобороны. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства.

«Многие ребята уезжали с началом СВО, даже минуя военкоматы, сразу в военные части Донецкой и Луганской народных республик. Учет у них был свой, и Министерство обороны РФ их „не видело“. Я уже дал поручение организовать группу не только в Свердловской области, но и во всем Уральском федеральном округе, во всех шести регионах», — пояснил Жога.

По его словам, с момента приезда на Урал он получил очень много обращений от граждан, которые жалуются, что их не учитывает система. «Поэтому они не получают меры социальной поддержки в полной мере», — отметил полпред.

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Полномочный представитель в Уральском федеральном округе Артем Жога намерен обеспечить льготами военнослужащих, которые участвовали в спецоперации РФ на Украине без подписания контракта с Минобороны. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «Многие ребята уезжали с началом СВО, даже минуя военкоматы, сразу в военные части Донецкой и Луганской народных республик. Учет у них был свой, и Министерство обороны РФ их „не видело“. Я уже дал поручение организовать группу не только в Свердловской области, но и во всем Уральском федеральном округе, во всех шести регионах», — пояснил Жога. По его словам, с момента приезда на Урал он получил очень много обращений от граждан, которые жалуются, что их не учитывает система. «Поэтому они не получают меры социальной поддержки в полной мере», — отметил полпред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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