Главаря РДК* Капустина приговорили к пожизненному заключению за вторжение в РФ

14 ноября 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Денис Капустин приговорен заочно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область К пожизненному заключению приговорен главарь «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин. Такое решение принял военный суд. «Заочно приговорены к пожизненному заключению Капустин по делу о терроризме и актер Кирилл Канахин», — решил суд. Информацию сообщает ТАСС. По данным ФСБ, Капустин, будучи россиянином, участвовал во враждебных действиях на стороне украинской армии. Он попытался подорвать топливный комплекс в Волгоградской области летом 2022 года. Также РДК участвовал в попытке вторжения в Брянскую область в 2023 году. * Запрещенная в России террористическая организация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К пожизненному заключению приговорен главарь «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин. Такое решение принял военный суд. «Заочно приговорены к пожизненному заключению Капустин по делу о терроризме и актер Кирилл Канахин», — решил суд. Информацию сообщает ТАСС. По данным ФСБ, Капустин, будучи россиянином, участвовал во враждебных действиях на стороне украинской армии. Он попытался подорвать топливный комплекс в Волгоградской области летом 2022 года. Также РДК участвовал в попытке вторжения в Брянскую область в 2023 году. * Запрещенная в России террористическая организация