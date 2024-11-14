Главаря РДК* Капустина приговорили к пожизненному заключению за вторжение в РФ

К пожизненному заключению приговорен главарь «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин. Такое решение принял военный суд.
«Заочно приговорены к пожизненному заключению Капустин по делу о терроризме и актер Кирилл Канахин», — решил суд. Информацию сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, Капустин, будучи россиянином, участвовал во враждебных действиях на стороне украинской армии. Он попытался подорвать топливный комплекс в Волгоградской области летом 2022 года. Также РДК участвовал в попытке вторжения в Брянскую область в 2023 году.
* Запрещенная в России террористическая организация
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