Главаря РДК* Капустина приговорили к пожизненному заключению за вторжение в РФ

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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, рука, ограничение свободы, избрание меры
Денис Капустин приговорен заочно Фото:
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К пожизненному заключению приговорен главарь «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин. Такое решение принял военный суд.

«Заочно приговорены к пожизненному заключению Капустин по делу о терроризме и актер Кирилл Канахин», — решил суд. Информацию сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, Капустин, будучи россиянином, участвовал во враждебных действиях на стороне украинской армии. Он попытался подорвать топливный комплекс в Волгоградской области летом 2022 года. Также РДК участвовал в попытке вторжения в Брянскую область в 2023 году.

* Запрещенная в России террористическая организация

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К пожизненному заключению приговорен главарь «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денис Капустин. Такое решение принял военный суд. «Заочно приговорены к пожизненному заключению Капустин по делу о терроризме и актер Кирилл Канахин», — решил суд. Информацию сообщает ТАСС. По данным ФСБ, Капустин, будучи россиянином, участвовал во враждебных действиях на стороне украинской армии. Он попытался подорвать топливный комплекс в Волгоградской области летом 2022 года. Также РДК участвовал в попытке вторжения в Брянскую область в 2023 году. * Запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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