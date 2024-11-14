Курганские власти рассказали, каким профессиям будут обучать в бывшем долгострое

В бывшем здании профучилища, который долгие годы находился в заброшенном состоянии, после ремонта планируют создать мастерские по слесарному, столярному и швейному делу. На модернизацию объекта власти выделили 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«На базе бывшего профессионального училища №33, которое готовило кадры для сельхозпредприятий, будет создан учебно-производственный комплекс (УПК). Запланировано создание мастерских по направлениям: слесарное дело, столярное дело и швейное дело», — говорится в telegram-канале правительства региона.
С 1 сентября 2025 года на базе комплекса планируют начать обучение 75 школьников на слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, строительных столяров, каменщиков и швей. Еще через год будет организовано обучение на мастеров сельскохозяйственного производства, общестроительных работ, столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, а также оператора швейного оборудования». Одновременно обучаться профессиям смогут до 150 человек.
Ранее URA.RU писало, что губернатор региона Вадим Шумков поручил возобновить ремонт заброшенного профучилища. Оно находится в деревне Корюкина Белозерского округа. Власти планируют готовить в нем кадры для сельского хозяйства и промышленности.
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