В ХМАО назвали сроки открытия зимников

Зимние автомобильные дороги в Ханты-Мансийском автономном округе откроются до конца декабря. Дорожные службы уже приступили к их обустройству.
Как отметили в управлении автодорог Югры, сроки готовности автозимников зависят от погодных условий. Там пообещали, что зимние дороги в любом случае откроются не позднее 25 декабря. «Уже завезены необходимая техника и оборудование, ведутся работы по проминке трассы автозимников и намораживанию льда на ледовых переправах», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры.
Зимой в Югре также заработает новая дорога к деревне Соснина в Нижневартовском районе. Ее протяженность составит четыре километра.
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