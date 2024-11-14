В ХМАО назвали сроки открытия зимников

Зимники в ХМАО откроются до конца декабря
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Зимние дороги в ХМАО откроют до 25 декабря
Зимние дороги в ХМАО откроют до 25 декабря Фото:

Зимние автомобильные дороги в Ханты-Мансийском автономном округе откроются до конца декабря. Дорожные службы уже приступили к их обустройству.

Как отметили в управлении автодорог Югры, сроки готовности автозимников зависят от погодных условий. Там пообещали, что зимние дороги в любом случае откроются не позднее 25 декабря. «Уже завезены необходимая техника и оборудование, ведутся работы по проминке трассы автозимников и намораживанию льда на ледовых переправах», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры.

Зимой в Югре также заработает новая дорога к деревне Соснина в Нижневартовском районе. Ее протяженность составит четыре километра.

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Зимние автомобильные дороги в Ханты-Мансийском автономном округе откроются до конца декабря. Дорожные службы уже приступили к их обустройству. Как отметили в управлении автодорог Югры, сроки готовности автозимников зависят от погодных условий. Там пообещали, что зимние дороги в любом случае откроются не позднее 25 декабря. «Уже завезены необходимая техника и оборудование, ведутся работы по проминке трассы автозимников и намораживанию льда на ледовых переправах», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Зимой в Югре также заработает новая дорога к деревне Соснина в Нижневартовском районе. Ее протяженность составит четыре километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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