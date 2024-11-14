Пролетел по встречке: появилось видео жесткого ДТП с Bentley в Екатеринбурге

Появилось видео жесткой аварии с Bentley и Hyundai на перекрестке улиц Бебеля и Черепанова в Екатеринбурге. Кадры публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по видео, элитная иномарка объезжала пробку по встречной полосе движения, но в этот момент вторая легковушка выехала на перекресток в сторону улицы Черепанова. От сильного удара Bentley откинуло в столб, который обрушился, а Hyundai оказался посреди дороги.
Авария случилась 14 ноября примерно в 13:00. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимация. Водителей обеих машин увезли в больницу.
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