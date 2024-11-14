Пролетел по встречке: появилось видео жесткого ДТП с Bentley в Екатеринбурге

Появилось видео ДТП с Bentley в Екатеринбурге
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Городские зарисовки. Екатеринбург, бентли, bentley, бэнтли
Водитель Bentley объезжал пробку по встречке Фото:

Появилось видео жесткой аварии с Bentley и Hyundai на перекрестке улиц Бебеля и Черепанова в Екатеринбурге. Кадры публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, элитная иномарка объезжала пробку по встречной полосе движения, но в этот момент вторая легковушка выехала на перекресток в сторону улицы Черепанова. От сильного удара Bentley откинуло в столб, который обрушился, а Hyundai оказался посреди дороги.

Авария случилась 14 ноября примерно в 13:00. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимация. Водителей обеих машин увезли в больницу.

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Появилось видео жесткой аварии с Bentley и Hyundai на перекрестке улиц Бебеля и Черепанова в Екатеринбурге. Кадры публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, элитная иномарка объезжала пробку по встречной полосе движения, но в этот момент вторая легковушка выехала на перекресток в сторону улицы Черепанова. От сильного удара Bentley откинуло в столб, который обрушился, а Hyundai оказался посреди дороги. Авария случилась 14 ноября примерно в 13:00. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и реанимация. Водителей обеих машин увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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