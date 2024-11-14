В Коркино у супругов изъяли 30 тысяч пачек сигарет на 3 млн рублей. Видео

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Супружеская пара пыталась сбыть контрафактные сигареты по предварительному звонку
Супружеская пара пыталась сбыть контрафактные сигареты по предварительному звонку Фото:

В Коркино Челябинской области у супружеской пары изъяли 26,5 тысячи пачек немаркированных сигарет на три миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства 52-летних супругов и в арендованных ими складских помещениях в Советском районе Челябинска изъято более 26,5 тысячи пачек немаркированных сигарет. Стоимость продукции составляет более 3 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Супруги планировали реализовать товар по предварительному звонку. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судить пару будут по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ, а именно за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки.

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В Коркино Челябинской области у супружеской пары изъяли 26,5 тысячи пачек немаркированных сигарет на три миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. «При проведении оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства 52-летних супругов и в арендованных ими складских помещениях в Советском районе Челябинска изъято более 26,5 тысячи пачек немаркированных сигарет. Стоимость продукции составляет более 3 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Супруги планировали реализовать товар по предварительному звонку. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судить пару будут по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ, а именно за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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