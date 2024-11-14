В Коркино Челябинской области у супружеской пары изъяли 26,5 тысячи пачек немаркированных сигарет на три миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства 52-летних супругов и в арендованных ими складских помещениях в Советском районе Челябинска изъято более 26,5 тысячи пачек немаркированных сигарет. Стоимость продукции составляет более 3 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.
Супруги планировали реализовать товар по предварительному звонку. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Судить пару будут по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ, а именно за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки.
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