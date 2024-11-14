В Челябинске нашли пропавшего дедушку

В Челябинске нашли 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону
«Пропавший дедушка нашелся. С ним все в порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пенсионер Рыжков пропал 13 ноября. К его поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». По данным поисковиков, рост мужчины составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие. В момент пропажи пожилой мужчина был одет в куртку с надписью «МЧС», голубые джинсы, темно-синие сапоги и черную шапку с надписью «Хоккей».
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