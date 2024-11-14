Общество В Челябинске нашли пропавшего дедушку 14 ноября 2024 в 22:54 Размер текста - 17 + Пропавший пенсионер найден живым и невредимым Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске нашли 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону «Пропавший дедушка нашелся. С ним все в порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пенсионер Рыжков пропал 13 ноября. К его поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». По данным поисковиков, рост мужчины составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие. В момент пропажи пожилой мужчина был одет в куртку с надписью «МЧС», голубые джинсы, темно-синие сапоги и черную шапку с надписью «Хоккей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске нашли 71-летнего пенсионера Александра Рыжкова, который страдает потерей памяти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону «Пропавший дедушка нашелся. С ним все в порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пенсионер Рыжков пропал 13 ноября. К его поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-Спас». По данным поисковиков, рост мужчины составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие. В момент пропажи пожилой мужчина был одет в куртку с надписью «МЧС», голубые джинсы, темно-синие сапоги и черную шапку с надписью «Хоккей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям