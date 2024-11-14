В Кургане задержана 34-летняя местная жительница по подозрению в серии краж. Гроза торговых точек обвиняется в пяти эпизодах хищений. О похождениях злоумышленницы сообщает региональное УМВД.
«Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану. По камерам в магазинах они установили ее личность. Злоумышленницей оказалась жительница города, неоднократно судимая за имущественные преступления», — сообщили в УМВД.
В правоохранительном ведомстве пояснили, что женщина брала с прилавков понравившиеся ей товары, прятала в сумку или в объемную верхнюю одежду, а затем, не расплатившись, покидала магазин. Похищенное она перепродавала и вырученные деньги тратила на свое усмотрение. На нее возбуждены уголовные дела, ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее URA.RU рассказывало о женщине, которая привлекла к кражам своего сына. 37-летняя злоумышленница вовлекла в преступные деяния 11-летнего ребенка, с которым они вместе обворовывали курганские магазины.
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