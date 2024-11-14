14 ноября 2024

Брала, что понравилось: в Кургане задержали серийную воровку. Видео

В Кургане задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в серии краж
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Кургана обокрала несколько магазинов
Жительница Кургана обокрала несколько магазинов Фото:

В Кургане задержана 34-летняя местная жительница по подозрению в серии краж. Гроза торговых точек обвиняется в пяти эпизодах хищений. О похождениях злоумышленницы сообщает региональное УМВД.

«Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану. По камерам в магазинах они установили ее личность. Злоумышленницей оказалась жительница города, неоднократно судимая за имущественные преступления», — сообщили в УМВД.

В правоохранительном ведомстве пояснили, что женщина брала с прилавков понравившиеся ей товары, прятала в сумку или в объемную верхнюю одежду, а затем, не расплатившись, покидала магазин. Похищенное она перепродавала и вырученные деньги тратила на свое усмотрение. На нее возбуждены уголовные дела, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало о женщине, которая привлекла к кражам своего сына. 37-летняя злоумышленница вовлекла в преступные деяния 11-летнего ребенка, с которым они вместе обворовывали курганские магазины.

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В Кургане задержана 34-летняя местная жительница по подозрению в серии краж. Гроза торговых точек обвиняется в пяти эпизодах хищений. О похождениях злоумышленницы сообщает региональное УМВД. «Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану. По камерам в магазинах они установили ее личность. Злоумышленницей оказалась жительница города, неоднократно судимая за имущественные преступления», — сообщили в УМВД. В правоохранительном ведомстве пояснили, что женщина брала с прилавков понравившиеся ей товары, прятала в сумку или в объемную верхнюю одежду, а затем, не расплатившись, покидала магазин. Похищенное она перепродавала и вырученные деньги тратила на свое усмотрение. На нее возбуждены уголовные дела, ей грозит до двух лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало о женщине, которая привлекла к кражам своего сына. 37-летняя злоумышленница вовлекла в преступные деяния 11-летнего ребенка, с которым они вместе обворовывали курганские магазины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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