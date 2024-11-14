Зеленский пообещал представить внутренний «план стойкости»

15 ноября 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что «план стойкости» касается важных аспектов Фото: Официальный сайт президента Украины На следующей неделе на Украине будет представлен новый «план стойкости» страны, который включает 10 ключевых пунктов. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Там, где в донесении позиции Украины не смогут справиться политики и общественные деятели, на помощь придут культура, искусство и вызываемые ими эмоции», — заявил Зеленский в видеообращении с своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что «план стойкости» касается важных аспектов, таких как безопасность страны, энергетическая независимость и производство вооружений. Ранее Зеленский дал указание о создании нового «плана победы» для страны, который предполагает достижение успеха силами Украины самостоятельно. Он уточнил, что документ будет предусматривать отсутствие прямой поддержки со стороны партнеров. При этом Financial Times сообщила, что «план победы», предложенный Зеленским, был разработан с учетом возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В процессе формирования плана участвовали влиятельные республиканцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На следующей неделе на Украине будет представлен новый «план стойкости» страны, который включает 10 ключевых пунктов. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. «Там, где в донесении позиции Украины не смогут справиться политики и общественные деятели, на помощь придут культура, искусство и вызываемые ими эмоции», — заявил Зеленский в видеообращении с своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что «план стойкости» касается важных аспектов, таких как безопасность страны, энергетическая независимость и производство вооружений. Ранее Зеленский дал указание о создании нового «плана победы» для страны, который предполагает достижение успеха силами Украины самостоятельно. Он уточнил, что документ будет предусматривать отсутствие прямой поддержки со стороны партнеров. При этом Financial Times сообщила, что «план победы», предложенный Зеленским, был разработан с учетом возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В процессе формирования плана участвовали влиятельные республиканцы.