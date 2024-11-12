«План победы», предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским, был разработан с учетом возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. В процессе формирования плана участвовали влиятельные республиканцы.
«„План победы“ Зеленского составлялся с учетом прихода Трампа к власти... Советы по его формированию давали также высокопоставленные республиканцы», — пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По данным иностранного издания, в плане Зеленского особое внимание уделено замене части американских войск в Европе украинскими формированиями после завершения текущего конфликта, а также обмену природными ресурсами со странами Запада. В материале подчеркивают, что эти два пункта плана заинтересовали Трампа.
Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах сообщало, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, скорее всего, придется согласиться с любым планом завершения конфликта на Украине, который предложит новоизбранный президент США Дональд Трамп. Источники подчеркивают, что текущее положение Украины делает ее особенно зависимой от внешней поддержки, особенно от Штатов.
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