Пугачева может вернуться в Россию за заработками

15 ноября 2024 в 03:38 Размер текста - 17 +

Пугачева может приехать на корпоратив в России за минимум 20 млн рублей Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певица Алла Пугачева готова выступать на корпоративных мероприятиях в России, при условии минимального гонорара в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова. По его словам, ранее такие были расценки у артистки до начала специальной военной операции, а сейчас они могут вырасти до 15 миллионов рублей. «Пугачева сейчас максимально закрыла себя и свою семью от всевозможных слухов и заявлений. Но она сможет приехать на корпоратив в России за минимум 20 млн рублей. По крайней мере до СВО, у нее были такие расценки», — отметил Дворцов. Он допустил, что Пугачева может увеличить свой гонорар еще на 10-15 миллионов рублей в зависимости от специфики и масштаба мероприятия. Ранее стало известно, что Пугачева отказалась работать с двумя крупными заказчиками и выступать на корпоративах, боясь обсуждения в СМИ, сообщал telegram-канал Mash. При этом, продюсер и знакомая семьи Пугачевой Олеся Сазыкина рассказала, что певица столкнулась с проблемами при попытке реализовать свои объекты недвижимости в России. Сейчас Пугачева пытается продать замок в деревне Грязь и дачу в поселке Малые Бережки. Несмотря на ее усилия, подходящие покупатели так и не были найдены. В результате Пугачевой приходится ежемесячно выплачивать около трех миллионов рублей на содержание данных объектов недвижимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алла Пугачева готова выступать на корпоративных мероприятиях в России, при условии минимального гонорара в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова. По его словам, ранее такие были расценки у артистки до начала специальной военной операции, а сейчас они могут вырасти до 15 миллионов рублей. «Пугачева сейчас максимально закрыла себя и свою семью от всевозможных слухов и заявлений. Но она сможет приехать на корпоратив в России за минимум 20 млн рублей. По крайней мере до СВО, у нее были такие расценки», — отметил Дворцов. Он допустил, что Пугачева может увеличить свой гонорар еще на 10-15 миллионов рублей в зависимости от специфики и масштаба мероприятия. Ранее стало известно, что Пугачева отказалась работать с двумя крупными заказчиками и выступать на корпоративах, боясь обсуждения в СМИ, сообщал telegram-канал Mash. При этом, продюсер и знакомая семьи Пугачевой Олеся Сазыкина рассказала, что певица столкнулась с проблемами при попытке реализовать свои объекты недвижимости в России. Сейчас Пугачева пытается продать замок в деревне Грязь и дачу в поселке Малые Бережки. Несмотря на ее усилия, подходящие покупатели так и не были найдены. В результате Пугачевой приходится ежемесячно выплачивать около трех миллионов рублей на содержание данных объектов недвижимости.