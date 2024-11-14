В Кургане покажут огненное шоу

В Кургане на Троицкой площади покажут представление с ростовыми куклами и устроят огненное шоу. Об этом сообщает региональное управление культуры.
«С представления на Троицкой площади в Кургане стартует новогодняя кампания. Оно состоится 18 ноября в 18:00», — сообщили в управлении культуры Курганской области.
В этот же день в Курганском областном Доме народного творчества откроется почта Деда Мороза. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Все желающие смогут написать не только Деду Морозу, но отправить трогательное послание военнослужащим, которые участвуют в СВО. Акция «Новогодний привет солдату» пройдет во всех библиотеках города.
Ранее URA.RU писало о том, где в Кургане установят новогодние елки. Они украсят Центральную площадь, ЦПКиО и площадку у «Современника» в Заозерном.
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