14 ноября 2024

В Кургане покажут огненное шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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С огненного шоу в Кургане начнется новогодняя кампания
С огненного шоу в Кургане начнется новогодняя кампания Фото:

В Кургане на Троицкой площади покажут представление с ростовыми куклами и устроят огненное шоу. Об этом сообщает региональное управление культуры.

«С представления на Троицкой площади в Кургане стартует новогодняя кампания. Оно состоится 18 ноября в 18:00», — сообщили в управлении культуры Курганской области.

В этот же день в Курганском областном Доме народного творчества откроется почта Деда Мороза. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Все желающие смогут написать не только Деду Морозу, но отправить трогательное послание военнослужащим, которые участвуют в СВО. Акция «Новогодний привет солдату» пройдет во всех библиотеках города.

Ранее URA.RU писало о том, где в Кургане установят новогодние елки. Они украсят Центральную площадь, ЦПКиО и площадку у «Современника» в Заозерном.

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В Кургане на Троицкой площади покажут представление с ростовыми куклами и устроят огненное шоу. Об этом сообщает региональное управление культуры. «С представления на Троицкой площади в Кургане стартует новогодняя кампания. Оно состоится 18 ноября в 18:00», — сообщили в управлении культуры Курганской области. В этот же день в Курганском областном Доме народного творчества откроется почта Деда Мороза. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00. Все желающие смогут написать не только Деду Морозу, но отправить трогательное послание военнослужащим, которые участвуют в СВО. Акция «Новогодний привет солдату» пройдет во всех библиотеках города. Ранее URA.RU писало о том, где в Кургане установят новогодние елки. Они украсят Центральную площадь, ЦПКиО и площадку у «Современника» в Заозерном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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