Маск провел секретную встречу с союзником России

NYT: Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН

15 ноября 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Маск обсудил с послом Ирана в ООН разрядку напряженности между странами Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский миллиардер Илон Маск встретился с постоянным представителем Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения снижения напряженности между Ираном и США. Как сообщает New York Times, встреча, прошедшая в секретном месте в Нью-Йорке, длилась более часа и была оценена как позитивная. «Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с пострпедом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке за… беседой на тему снижения напряженности между Ираном и США», — пишет издание. Данная встреча предоставила Тегерану возможность обсудить вопросы без прямого контакта с американскими официальными лицами. В ходе переговоров посол Ирана предложил Маску перенести часть своего бизнеса в Тегеран, что потребует одобрения от Министерства финансов США. Это предложение подчеркивает стремление Ирана укрепить экономическое сотрудничество с США, несмотря на политические напряжения. Новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Маск возглавит Министерство США по повышению госэффективности, напоминает RT. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января 2025 года. Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями основных средств массовой информации стран-участниц БРИКС подчеркнул, что отношения между РФ и Ираном носят союзнический характер. Как пишет Al Mayadeen, Москва рассматривает Иран как одну из ведущих держав не только на Ближнем Востоке, но и на мировой арене, и рассчитывает на его помощь в решении международных вопросов, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский миллиардер Илон Маск встретился с постоянным представителем Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения снижения напряженности между Ираном и США. Как сообщает New York Times, встреча, прошедшая в секретном месте в Нью-Йорке, длилась более часа и была оценена как позитивная. «Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с пострпедом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке за… беседой на тему снижения напряженности между Ираном и США», — пишет издание. Данная встреча предоставила Тегерану возможность обсудить вопросы без прямого контакта с американскими официальными лицами. В ходе переговоров посол Ирана предложил Маску перенести часть своего бизнеса в Тегеран, что потребует одобрения от Министерства финансов США. Это предложение подчеркивает стремление Ирана укрепить экономическое сотрудничество с США, несмотря на политические напряжения. Новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Маск возглавит Министерство США по повышению госэффективности, напоминает RT. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января 2025 года. Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями основных средств массовой информации стран-участниц БРИКС подчеркнул, что отношения между РФ и Ираном носят союзнический характер. Как пишет Al Mayadeen, Москва рассматривает Иран как одну из ведущих держав не только на Ближнем Востоке, но и на мировой арене, и рассчитывает на его помощь в решении международных вопросов, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.